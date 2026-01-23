Обновлены размеры возмещения вреда за незаконное уничтожение рыб и водных животных

Министр сельского хозяйства приказом от 19 января 2026 года изменил Методику определения ставок плат за пользование рыбными ресурсами и другими водными животными и размеров возмещения вреда, сообщает Zakon.kz.

Размеры возмещения вреда за незаконную добычу и уничтожение рыб и водных животных составляют:

сырдарьинский лжелопатонос, волжская многотычинковая сельдь, щуковидный жерех, каспийский и аральский лосось, белорыбица, нельма, кутум, аральский и туркестанский усач, илийская маринка*, каспийская минога, таймень, балхашский окунь – балхашская и илийская популяции, шип- аральская и илийская популяции, сибирский осетр, чаткальский подкаменщик, длиннопалый рак (туркестанский подвид) – 300 МРП (1 297 500 тенге в 2026 году) за одну особь;

(1 297 500 тенге в 2026 году) за одну особь; белуга, шип икряные – 100 МРП (423 500 тенге) за 1 кг;

(423 500 тенге) за 1 кг; белуга, шип яловые – 100 МРП за 1 кг;

за 1 кг; осетр (кроме сибирского), севрюга, гибриды осетровых икряные – 100 МРП за 1 кг;

за 1 кг; осетр, севрюга, гибриды осетровых яловые – 100 МРП за 1 кг;

за 1 кг; стерлядь – 100 МРП за 1 кг;

за 1 кг; сиг, рипус, ряпушка, пелядь, чир, муксун – 1,2 МРП (5 190 тенге) за 1 кг;

(5 190 тенге) за 1 кг; белый амур, судак, сазан, карп, жерех, берш, обыкновенный сом, налим, белый и пестрый толстолобик, щука, змееголов – 1,3 МРП (5 622,5 тенге) за 1 кг;

(5 622,5 тенге) за 1 кг; лещ, плотва, вобла, рыбец, голавль, шемая, подуст, чешуйчатый и голый осман, язь, золотой и серебряный карась, окунь обыкновенный и балхашский (кроме балхаш-илийской популяции), линь, елец обыкновенный и таласский, красноперка, густера, востобрюшка, белоглазка, синец, чехонь, буффало, обыкновенная маринка – 0,4 МРП (1 730 тенге) за 1 кг;

(1 730 тенге) за 1 кг; сельди (пузанок (включая большеглазый и круглоголовый), бражниковская, долгинская, черноспинка, кефаль, камбала-глосса, килька – 0,8 МРП (3 460 тенге) за 1 кг;

(3 460 тенге) за 1 кг; лососевые (радужная форель, ленок (ускуч), сибирский хариус) – 1,7 МРП (7 352,5 тенге)за 1 кг;

(7 352,5 тенге)за 1 кг; каспийский тюлень – 193 МРП (834 725 тенге) за каждую особь;

(834 725 тенге) за каждую особь; длиннопалый рак (кроме туркестанского подвида) – 1,2 МРП за 1 кг;

за 1 кг; цисты артемия салина и прочие водные беспозвоночные – гаммарус, мотыль, дафнии – 3 МРП (12 975 тенге) за каждый килограмм сырого продукта.

В примечании к документу говорится, что за рыбные ресурсы и других водных животных, занесенных в Красную книгу, а также виды, на пользование которыми введен запрет, кроме использования в научных целях взыскивается:

за каждое незаконно уничтоженное (разоренное) обитаемое гнездо, нору, нерестилище и другие жилища рыбных ресурсов и других водных животных ущерб в 10 МРП ;

; за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват, в том числе за каждые 100 грамм икры, взыскивается 100% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) соответствующего вида (в МРП).

Другие виды водных животных:

за каждый незаконно добытый или приобретенный дериват взыскивается 50% от размера возмещения вреда за взрослую особь (самца или самки) соответствующего вида (в МРП).

Исчисление размера вреда, причиненного рыбным ресурсам и другим водным животным проводится вследствие:

незаконного изъятия рыбных ресурсов и других водных животных и (или) уничтожения рыбных ресурсов и других водных животных по неосторожности;

незаконного приобретения, хранения, сбыта, ввоза, вывоза, пересылки, перевозки рыбных ресурсов (филе) и их дериватов, а также других водных животных;

нарушения или уничтожения среды обитания рыбных ресурсов и других водных животных, если в результате такого нарушения объекты рыбных ресурсов и других водных животных навсегда (или временно) покинули территорию обитания (акваторию), произошла гибель рыб и других водных животных, сокращение численности рыб и других водных животных, снижение продуктивности их популяций, а также ухудшение репродуктивной функции отдельных особей.

Исчисление размера вреда, причиненного рыбным ресурсам и другим водным животным, включает в себя:

расчет размера вреда вследствие незаконного изъятия рыбных ресурсов и других водных животных, или уничтожения рыбных ресурсов и других водных животных по неосторожности;

расчет размера вреда вследствие незаконного приобретения, хранения, сбыта, ввоза, вывоза, пересылки, перевозки рыбных ресурсов и их дериватов, а также других водных животных;

расчет суммарного размера вреда вследствие незаконного изъятия нескольких видов рыбных ресурсов и других водных животных или уничтожения нескольких видов рыбных ресурсов и других водных животных по неосторожности;

расчет суммарного размера вреда вследствие незаконного приобретения, хранения, сбыта, ввоза, вывоза, пересылки, перевозки рыбных ресурсов и их дериватов, а также других водных животных;

расчет размера вреда при нарушении или уничтожении среды обитания, рыбных ресурсов и других водных животных, если в результате такого нарушения объекты рыбных ресурсов и других водных животных навсегда (или временно) покинули территорию обитания (акваторию), что повлекло их гибель, сокращение численности, снижение продуктивности их популяций, а также ухудшение репродуктивной функции отдельных особей;

расчет размера вреда вследствие незаконного приобретения, хранения, сбыта, ввоза, вывоза, пересылки, перевозки рыбы и рыбной продукции (филе).

Также документ содержит формулы расчета вреда.

Приказ вводится в действие со 2 февраля 2026 года.