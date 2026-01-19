#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
512.16
594.72
6.57
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-14°
$
512.16
594.72
6.57
Право

Новые типы домов престарелых и центров для лиц с инвалидностью появятся в Казахстане

Инвалидность, рабочие места для инвалидов, люди с ограниченными возможностями, инвалиды, инвалидное кресло, фото - Новости Zakon.kz от 19.01.2026 09:37 Фото: freepik
Минтруда подготовило приказ, которым вносятся изменения в стандарты оказания специальных социальных услуг в области социальной защиты населения, сообщает Zakon.kz.

В частности, предусматривается разработка стандартов по развитию сети:

  • домов малой вместимости на основе универсального дизайна для инклюзивного проживания как альтернативы действующей сети центров специальных социальных услуг в условиях стационара;
  • отделений дневного пребывания для детей с инвалидностью в целях оптимизации центров оказания специальных социальных услуг в условиях стационара для детей с инвалидностью для сохранения ребенка в семье.

В Минтруда отмечают, что принятие проекта позволит расширить типы стационарного обслуживания для лиц с инвалидностью и престарелых путем развития сети домов малой вместимости на основе принципов универсального дизайна, включая обеспечение инклюзивных условий проживания, направленных на повышение самостоятельности, социальной адаптации и качества жизни получателей специальных социальных услуг.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 2 февраля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Переоборудование авто: внесены изменения в правила
09:57, Сегодня
Переоборудование авто: внесены изменения в правила
Изменились стандарты оказания специальных услуг в сфере соцзащиты
12:01, 13 марта 2025
Изменились стандарты оказания специальных услуг в сфере соцзащиты
В Казахстане изменится стандарт оказания специальных образовательных услуг детям
10:02, 31 октября 2024
В Казахстане изменится стандарт оказания специальных образовательных услуг детям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: