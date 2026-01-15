"Карточную систему" для бизнеса – регистрацию товаров – не отменяют, но сроки переносят

Министерство торговли и интеграции, пусть и нескоро, ответило на запрос Zakon.kz, зачем с Нового года установлены правила об обязательной госрегистрации всех товаров перед реализацией. Тем временем из-за несовершенства нового порядка фактический старт кампании отложен на несколько месяцев.

Как известно, с 1 января 2026 года любой товар в Казахстане – произведенный или ввезенный – должен быть зарегистрирован в Национальном каталоге товаров (НКТ), иначе без цифровой карточки с уникальным кодом ITIN его нельзя будет продать. Такова была идея, воплотившаяся в поправках в Закон РК "О регулировании торговой деятельности" и новых Правилах ведения НКТ, а также регистрации товаров в нем.

Если коротко об изменениях: прежде регистрировать в НКТ надо было лишь три категории товаров (табачные изделия; лекарства и обувь), сейчас – все. Бизнес-сообщество встревожилось, заявив, что предприниматели не успеют каталогизировать весь товар и предоставить необходимые сведения для регистрации, особенно малый бизнес, например, магазины у дома. Что приведет к параличу торговли.

При этом не вполне понятно, зачем нужны эти новшества: чтобы каждый маркетплейс или торговый центр, кафе и рестораны, не говоря уже о магазинах у дома, многословно отчитывались о всяком вообще товаре, будь то пара носков, лампочка на фонарь в машине, блюдо в закусочной, которое к тому же может часто менять состав. Как видим, не ко всему применима эта карточная система…

О ситуации Zakon.kz опубликовал статью, попутно отправив запрос в уполномоченный орган – Министерство торговли и интеграции, на которое возложили обязанность контролировать следование бизнеса новому распорядку. Вопросы были следующие:

С какой целью вводится новый формат ведения Национального каталога товаров, а именно обязательная регистрация товаров, произведенных или импортированных в Казахстан, для реализации на его территории? Какой эффект, в частности, экономический, ожидается от этой меры? В статье 83 Предпринимательского кодекса предусмотрена процедура АРБ – анализ регуляторного воздействия, т.е. сопоставление выгод и затрат при ужесточении регулирования бизнеса. Просчитывалось ли усиление нагрузки на предпринимателей в связи с данной инициативой?

Наше обращение было отправлено, к слову, еще 19 декабря 2025 года. А ответ пришел 13 января 2026 года. Отметим, согласно статье 36 Закона РК "О масс-медиа", ответ на запрос представляется в течение 5 рабочих дней со дня его поступления. А в случаях, когда запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких обладателей информации, срок рассмотрения может быть однократно продлен не более чем на 15 календарных дней.

Учитывая обилие выходных и праздничных дней, сроки соблюдены. Но что же это за такая информация, которая "входит в компетенцию нескольких обладателей"?

Ответ на журналистский запрос

Сам ответ в общем не очень информативен. О целях:

"Основная цель НКТ в рамках государственной политики – повышение прозрачности товарного рынка, обеспечение прослеживаемости товаров на всех этапах движения, усиление контроля качества и безопасности продукции, а также упрощение таможенных и налоговых процедур.

Все задачи являются взаимодополняющими и реализуются в комплексе, с особым акцентом на защиту прав потребителей и поддержку добросовестного бизнеса".

Об эффекте от внедрения НКТ:

"Для государства НКТ повышает качество регулирования товарных рынков за счет сквозной идентификации товаров и сопоставимости данных между информационными системами, что позволяет усиливать контроль за соблюдением требований к качеству и безопасности продукции, повышать эффективность налогового и таможенного администрирования, а также снижать уровень теневого оборота.

Для бизнеса внедрение НКТ формирует единые и прозрачные правила обращения товаров, снижает регуляторную неопределенность, упрощает взаимодействие с государственными органами и информационными системами, а также создает равные конкурентные условия за счет вытеснения недобросовестных участников рынка".

Ну насчет снижения регуляторной неопределенности – спорно. Скорее, увеличивает зарегулированность.

Наконец, "для потребителей НКТ обеспечивает повышение уровня защищенности прав за счет прослеживаемости происхождения и движения товаров, снижения рисков обращения некачественной и небезопасной продукции, а также роста доверия к рынку в целом".

Об анализе регуляторного воздействия:

"Анализ регуляторного воздействия (АРВ) по НКТ проводился в установленном порядке в 2024 году, результаты были одобрены Протоколом Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности (протокол от 7 апреля 2025 года №93)".

Перенос сроков

Однако события, которые произошли в последние несколько дней, объясняют, почему срок ответа на запрос был продлен. Несколько источников обладателей информации – это НПП "Атамекен", Министерство финансов и Министерство торговли и интеграции, которые заключили меморандум о "поэтапном графике внедрения НКТ".

Фактически старт новых правил перенесли с 1 января:

до 1 марта 2026 года, когда должны оцифровать свои товарные позиции вообще импортеры и отечественные производители;

до 1 апреля 2026 года, когда к системе подключатся крупные торговые сети;

до 1 июля 2026 года, когда выходит срок для малого и микробизнеса (магазины у дома и т.п.).

При этом анонсировано правило, что, если срок временного кода (XTIN) истек, его продлят еще на месяц, чтобы товар не "завис" на складе. А еще на сайте Национального каталога товаров, через который и осуществляется механизм регистрации, сообщается, что:

"В 2026 году меры административной ответственности за отсутствие товаров в Национальном каталоге товаров применяться не будут".

Однако такие меры пока вообще отсутствуют в законодательстве! За непредоставление необходимой информации о товаре, его месте происхождения, изготовителях и потребительских свойствах вообще-то предусмотрена административная ответственность в пункте 1 статьи 193 КоАП. В частности, для ИП и малого бизнеса – 2 и 6 МРП.

Но с важным уточнением – за непредоставление по просьбе покупателя. А не национальных операторов или иных организаций. И если соответствующих поправок в КоАП не внесут, "мораторий" может быть продлен на неопределенное время. Тем более что точка в этом вопросе – целесообразности "снижения регуляторной неопределенности" для бизнеса, особенно малого – пока не поставлена.