#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
495.1
583.72
6.46
Право

Новые казахстанские бренды смогут размещать товары на полках магазинов на льготных условиях

Сделано в Казахстане, производство в Казахстане, продукты сделанные в Казахстане, сделано в РК, производство РК, продукты питания, еда, маркет, супермаркет, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 08:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министерство торговли и интеграции подготовило проект поправок в Правила оказания субъектам внутренней торговли мер государственной поддержки частного предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

В целях поддержки казахстанских товаропроизводителей для получателей мер государственной поддержки предусмотрено размещение для реализации на торговой площади или полочном пространстве товаров новых казахстанских брендов, включенных в Реестр казахстанских товаропроизводителей на период от 3 и более месяцев на льготных условиях. Для получения разрешения производителю нужно будет подать письменную заявку.

Помимо этого, при пополнении оборотных средств Правилами закреплено требование на приобретение торгового оборудования, товаров, сырья и материалов у предпринимателей, включенных в Реестр казахстанских товаропроизводителей.

Также вводятся ограничения на повышение стоимости аренды на торговые места в течение года после заключения договоров субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирования по кредитам.

Данная мера крайне важна для малого и среднего бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, которые работают на арендуемых площадях. Таким образом они получают гарантию предсказуемости расходов, могут планировать свою деятельность, избегают внезапных и необоснованных повышений арендной платы, пояснили в Министерстве торговли.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Комитет госдоходов наделили новыми функциями
10:47, Сегодня
Комитет госдоходов наделили новыми функциями
Аренду для предпринимателей, получивших господдержку, не будут поднимать в течение года
16:26, 05 ноября 2025
Аренду для предпринимателей, получивших господдержку, не будут поднимать в течение года
Меры господдержки окажут казахстанским торговым организациям
15:22, 26 июня 2024
Меры господдержки окажут казахстанским торговым организациям
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
15:18, Сегодня
Топовый борец из Казахстана проиграл в первой же схватке Zagreb Open
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
15:17, Сегодня
В Казахстане в 2026 году запланировано строительство 121 спортивного объекта
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
15:14, Сегодня
"Он не считается легионером": российское СМИ сделало заявление в адрес Нуралы Алипа
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
14:58, Сегодня
Велокоманда "Астана" не заявила ни одного казахстанца на две гонки в Омане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: