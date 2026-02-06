Новые казахстанские бренды смогут размещать товары на полках магазинов на льготных условиях

Министерство торговли и интеграции подготовило проект поправок в Правила оказания субъектам внутренней торговли мер государственной поддержки частного предпринимательства, сообщает Zakon.kz.

В целях поддержки казахстанских товаропроизводителей для получателей мер государственной поддержки предусмотрено размещение для реализации на торговой площади или полочном пространстве товаров новых казахстанских брендов, включенных в Реестр казахстанских товаропроизводителей на период от 3 и более месяцев на льготных условиях. Для получения разрешения производителю нужно будет подать письменную заявку.

Помимо этого, при пополнении оборотных средств Правилами закреплено требование на приобретение торгового оборудования, товаров, сырья и материалов у предпринимателей, включенных в Реестр казахстанских товаропроизводителей.

Также вводятся ограничения на повышение стоимости аренды на торговые места в течение года после заключения договоров субсидирования части ставки вознаграждения и гарантирования по кредитам.

Данная мера крайне важна для малого и среднего бизнеса, для индивидуальных предпринимателей, которые работают на арендуемых площадях. Таким образом они получают гарантию предсказуемости расходов, могут планировать свою деятельность, избегают внезапных и необоснованных повышений арендной платы, пояснили в Министерстве торговли.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 20 февраля.