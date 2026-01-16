#Казахстан в сравнении
Право

Выдача сертификата конечного пользователя РК: внесены изменения

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 11:28 Фото: pexels
Приказом министра промышленности и строительства от 9 января 2026 года внесены изменения в Правила оформления и выдачи сертификата конечного пользователя РК и международного импортного сертификата Республики Казахстан и квалификационных требований, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что выдача сертификата конечного пользователя и международного импортного сертификата является государственной услугой и оказывается Комитетом промышленности Министерства промышленности и строительства РК (услугодатель).

Сертификат конечного пользователя и международный импортный сертификат оформляется на одну сделку независимо от количества и номенклатуры специфических товаров, включенных во внешнеторговый договор (контракт) или иной документ отчуждения между участниками сделки.

Сертификаты выдаются на товары двойного и военного назначения, товары, контролируемые для обеспечения национальной безопасности, а также по требованию компетентного органа страны-экспортера или страны-происхождения.

Сертификат конечного пользователя и международный импортный сертификат оформляются с указанием десятизначного кода в соответствии с единой товарной номенклатурой внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза и Единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза.

Для получения госуслуги физические и юридические лица РК подают услугодателю через веб-портал "электронного правительства" документы. При этом документы, составленные на иностранных языках, предоставляются с переводом на государственный язык или русский язык.

В случае представления полного пакета документов ответственный исполнитель проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям.

На основании результатов проверки представленных документов на соответствия квалификационным требованиям, ответственный исполнитель готовит результат государственной услуги – сертификат конечного пользователя или международный импортный сертификат, либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

Сертификаты конечного пользователя при импорте товаров военного назначения, товаров (продукции) двойного назначения в рамках исполнения государственного оборонного заказа подписываются на бумажном носителе первым руководителем уполномоченного органа в области государственного оборонного заказа или лицом, его замещающим по форме, утвержденной компетентным органом страны-экспортера или страны-происхождения.

Приказ вводится в действие с 26 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
