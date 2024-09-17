Как получить жилищный сертификат в виде соцпомощи: обновлены правила

Приказом и. о. министра промышленности и строительства от 9 сентября 2024 года внесены изменения в правила предоставления жилищных сертификатов, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что для реализации права приобретения гражданами жилья в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы, государственной программы жилищного строительства, жилищной программы "Наурыз" местные исполнительные органы областей, городов Астана, Алматы и Шымкент, районов и городов областного значения предоставляют жилищные сертификаты как социальную помощь или социальную поддержку в виде бюджетного кредита.

Жилищный сертификат как социальная помощь предоставляется в случае:

отсутствия доходов у заявителя или постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруги, несовершеннолетних детей);

наличия у заявителя или постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруга, несовершеннолетних детей) среднего дохода от трудовой или предпринимательской деятельности (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений) за последние шесть месяцев, не превышающего на каждого члена семьи, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях основного среднего, общего среднего образования, образовательных программах технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения 23-летнего возраста) 3,1-кратного показателя прожиточного минимума в месяц, установленного законодательством на текущий финансовый год.

Коэффициент 3,1-кратного размера прожиточного минимума не распространяется на детей с инвалидностью и детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей.

В случае превышения установленного порога по среднему доходу за последние шесть месяцев на каждого члена семьи жилищный сертификат предоставляется как социальная поддержка в виде бюджетного кредита.

Услугодатель предусматривает на соответствующий финансовый год планируемую сумму выдачи жилищных сертификатов как социальную помощь или социальную поддержку в виде бюджетного кредита.

Социальная помощь предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в виде бюджетного кредита на условиях платности, возвратности, срочности в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

Предоставление жилищных сертификатов осуществляется в пределах средств, предусмотренных в местных бюджетах на соответствующий финансовый год.

Жилищные сертификаты предоставляются заявителям, соответствующим перечню, при приобретении жилья в порядке, предусмотренном ипотечной программой, программой жилищного строительства или жилищной программой "Наурыз".

При этом заявитель представляет в банк второго уровня (БВУ) уведомление из информационной системы о намерении получения жилищного сертификата.

Для получения госуслуги нужно подать заявление через веб-портал электронного правительства, удостоверенное ЭЦП, с приложением документов.



В свою очередь ответственный работник услугодателя посредством веб-портала:



в день поступления и регистрации от заявителя в информационной системе документов проверяет их полноту, достоверность и соответствие статуса заявителя перечню категорий;

в течение двух рабочих дней производит расчет потребности финансовых средств и направляет в личный кабинет заявителя на веб-портале уведомление с решением об одобрении выдачи жилищного сертификата, с указанием вида, суммы или мотивированный отказ.

Вместе с положительным уведомлением в личный кабинет заявителя на веб-портале направляется соглашение о предоставлении жилищного сертификата в виде электронного документа, которое подписывается сторонами с ЭЦП в течение трех рабочих дней.



В случае неподписания заявителем соглашения в установленные сроки услугодатель отказывает в заключении соглашения.

При предоставлении социальной поддержки в виде бюджетного кредита соглашение заключается между заявителем, услугодателем и поверенным (агентом) в течение трех рабочих дней.

В течение данного срока поверенным (агентом) с заявителем на веб-портале с ЭЦП заключается кредитный договор о предоставлении бюджетного кредита сроком до 15 лет по ставке вознаграждения в размере 0,01% годовых.

Дополнительные условия по предоставлению, погашению и обслуживанию бюджетных кредитов устанавливаются в кредитном договоре.

Исполнение обязательств по бюджетному кредиту обеспечивается залогом, за исключением залога жилья, приобретаемого в рамках ипотечной программы, программы жилищного строительства и жилищной программы "Наурыз", письменной гарантией, поручительством или другими способами, предусмотренными законодательством республики или договором.



Услугодатель заключает на веб-портале с ЭЦП договор поручения с поверенным (агентом).

Договор поручения предусматривает заключение поверенным (агентом) кредитного договора с получателем жилищного сертификата, мониторинг его финансового состояния, перечисление суммы жилищного сертификата, ведение в информационной системе учета погашения бюджетного кредита на счет услугодателя.

В случае предоставления социальной помощи услугодатель формирует на веб-портале счет к оплате, загружаемый в информационную систему "Казначейство-Клиент" для перечисления суммы жилищного сертификата на эскроу-счет / сберегательный счет заявителя не позднее одного рабочего дня после дня заключения соглашения.

Затем поверенный (агент) перечисляет сумму жилищного сертификата на эскроу-счет / сберегательный счет заявителя не позднее одного рабочего дня после дня заключения кредитного договора.

БВУ при поступлении суммы жилищного сертификата на эскроу-счет / сберегательный счет заявителя заключает с ним в соответствии с внутренним порядком договор банковского займа, ипотечный договор (договор залога).

Заявитель в течение пяти рабочих дней после оформления ипотечного жилищного займа с использованием жилищного сертификата предоставляет услугодателю (поверенному (агенту) посредством веб-портала копию договора банковского займа и ипотечного договора (договора залога).

В случае неоформления ипотечного жилищного займа в течение 15 рабочих дней со дня перечисления суммы жилищного сертификата на эскроу-счет / сберегательный счет, БВУ, принявшее решение о предоставлении займа, осуществляет возврат суммы в местный бюджет.

Жилищный сертификат, выданный для покрытия части первоначального взноса по ипотечному жилищному займу при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, программы жилищного строительства или жилищной программы "Наурыз", действует в пределах соответствующей территориальной единицы местного исполнительного органа, за исключением случаев приобретения жилья в пригородных зонах городов Астана и Алматы.

Не допускается получение заявителем более одного раза жилищного сертификата для покрытия части первоначального взноса по ипотечному жилищному займу при приобретении жилья в рамках ипотечной программы, программы жилищного строительства или жилищной программы "Наурыз".

Правила также предусматривают порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя по вопросам оказания государственных услуг.

Приказ вводится в действие с 27 сентября 2024 года.

Ранее мы рассказали, что нужно знать владельцам недвижимости.