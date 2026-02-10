В Казахстане усилят регулирование деятельности страховых организаций

Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило поправки в Требования к осуществлению страховой организацией, филиалом страховой организации-нерезидента РК страховой деятельности, сообщает Zakon.kz.

В частности, проектом постановления расширяются требования к условиям осуществления страховой деятельности при предоставлении страховых услуг потребителям, направленные на обеспечение добросовестного поведения страховых организаций, повышение прозрачности условий страховых продуктов и усиление защиты прав потребителей.

Проект усиливает регулирование отдельных аспектов взаимодействия страховых организаций с потребителями.

Также проектом закрепляются единые требования к раскрытию информации о финансовых продуктах на всех этапах взаимодействия с потребителем, а также требования к раскрытию информации в рекламе и цифровых каналах.

Одновременно проектом вводятся новые элементы регулирования, ориентированные на развитие поведенческого надзора, включая закрепление принципов добросовестного поведения, требований к ответственному страхованию, предусматривающих предоставление на преддоговорной стадии ключевого информационного документа с основными условиями финансового продукта и проведение оценки его пригодности для потребителя.

Вместе с тем устанавливаются виды и признаки недобросовестных практик, порядок их выявления и требования к ответственным деловым практикам при взаимодействии со страхователями (выгодоприобретателями).

В агентстве отметили, что реализация проекта направлена на обеспечение добросовестного поведения страховых организаций при предоставлении страховых услуг потребителям, повышение прозрачности условий страховых и иных финансовых продуктов, усиление защиты прав и законных интересов страхователей (выгодоприобретателей), развитие механизмов поведенческого надзора, а также предотвращение и выявление недобросовестных практик на рынке страховых услуг.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 25 февраля.