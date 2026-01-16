#Казахстан в сравнении
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 16:54 Фото: Zakon.kz
Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Единую программу поддержки малого бизнеса "Іскер аймақ" утвердило правительство: документ предусматривает меры нефинансовой и инфраструктурной поддержки предпринимателей.
  • Какие лекарства и медуслуги в рамках ГОБМП и ОСМС освободили от НДС: утверждены перечни.
  • Принята Концепция управления всеми видами отходов в Республике Казахстан до 2030 года.
  • Методику по измерению показателей бедности утвердили в Казахстане.
  • Стоимость идентификационных знаков для маркировки пива и пивных напитков составит 3,06 тенге за единицу без НДС с 1 февраля 2026 года.
  • Минздрав изменил правила закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС.
  • Утвержден перечень из 320 импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета.
  • Обновлены правила призыва казахстанцев в армию.
  • Верховный суд изменил Нормативное постановление о вопросах применения судами законодательства об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности.
  • Внесены поправки в НПВС по уголовному и уголовно-процессуальному законодательству на казахском языке.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
