Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Единую программу поддержки малого бизнеса "Іскер аймақ" утвердило правительство: документ предусматривает меры нефинансовой и инфраструктурной поддержки предпринимателей.

Какие лекарства и медуслуги в рамках ГОБМП и ОСМС освободили от НДС: утверждены перечни.

Принята Концепция управления всеми видами отходов в Республике Казахстан до 2030 года.

Методику по измерению показателей бедности утвердили в Казахстане.

Стоимость идентификационных знаков для маркировки пива и пивных напитков составит 3,06 тенге за единицу без НДС с 1 февраля 2026 года.

Минздрав изменил правила закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС.

Утвержден перечень из 320 импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета.

Обновлены правила призыва казахстанцев в армию.

Верховный суд изменил Нормативное постановление о вопросах применения судами законодательства об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности.

Внесены поправки в НПВС по уголовному и уголовно-процессуальному законодательству на казахском языке.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: