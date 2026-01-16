Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Информационная система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Единую программу поддержки малого бизнеса "Іскер аймақ" утвердило правительство: документ предусматривает меры нефинансовой и инфраструктурной поддержки предпринимателей.
- Какие лекарства и медуслуги в рамках ГОБМП и ОСМС освободили от НДС: утверждены перечни.
- Принята Концепция управления всеми видами отходов в Республике Казахстан до 2030 года.
- Методику по измерению показателей бедности утвердили в Казахстане.
- Стоимость идентификационных знаков для маркировки пива и пивных напитков составит 3,06 тенге за единицу без НДС с 1 февраля 2026 года.
- Минздрав изменил правила закупа услуг у субъектов здравоохранения по оказанию медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС.
- Утвержден перечень из 320 импортируемых товаров, по которым НДС уплачивается методом зачета.
- Обновлены правила призыва казахстанцев в армию.
- Верховный суд изменил Нормативное постановление о вопросах применения судами законодательства об уголовных правонарушениях в сфере экономической деятельности.
- Внесены поправки в НПВС по уголовному и уголовно-процессуальному законодательству на казахском языке.
