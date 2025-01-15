#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
530.24
543.97
5.16
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+3°
$
530.24
543.97
5.16
Политика

В Казахстане появится совет по искусственному интеллекту под руководством Токаева

Касым-Жомарт Токаев ИИ Казахстан совет, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 14:10 Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 13 января 2025 года находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Уже сегодня, 15 января, глава государства принял участие во встрече с экспертами по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды, выступая перед участниками мероприятия, глава государства отметил, что ИИ является одной из ключевых движущих сил современного прогресса и способен кардинально изменить экономику.

Далее Токаев подчеркнул, что в Казахстане предпринимаются значительные шаги для создания прочной основы для продвижения ИИ. Акцент, по его словам, делается на формирование институциональных рамок, инфраструктуры и развитие человеческого капитала.

"В рамках институциональной структуры мы создаем Международный консультативный совет по искусственному интеллекту, который будет работать под моим руководством. Этот совет станет стратегической платформой для диалога и обмена мнениями с мировыми экспертами, объединяя инженеров, исследователей и предпринимателей с целью выработки рекомендаций по национальной политике в области ИИ и укрепления международного сотрудничества".Касым-Жомарт Токаев
В Казахстане появится совет по искусственному интеллект под руководством Токаева, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 14:10

Фото: akorda.kz

Как уточнил Токаев, ключевым приоритетом для Казахстана в сфере ИИ является подготовка и поддержка высококвалифицированных специалистов. Ведь успех внедрения ИИ напрямую зависит от квалификации и опыта тех, кто разрабатывает и использует эти технологии.

Он также сообщил, что в Казахстане создан центр передовых технологий AlemAI, который объединит лучшие мировые практики и будет способствовать внедрению инновационных решений.

Кроме того, президент отметил, что центр станет хабом для реализации инициатив, связанных с ИИ, включая образовательные программы для школ, университетов и центров профессиональной подготовки, исследовательские центры, офисы для стартапов и компаний, а также платформы для обмена опытом и передовыми практиками.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан стремится стать активным участником глобальной экосистемы искусственного интеллекта, и призвал участников мероприятия к сотрудничеству в различных областях.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 14:10
Токаев в Абу-Даби обсудил с инвестором крупный проект на 1,4 млрд долларов для Казахстана
, фото - Новости Zakon.kz от 15.01.2025 14:10

Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты 13 января 2025 года. В этот же день во дворце Qasr Al Shatie состоялась его встреча с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. А 14 января глава государства первым выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби". Позднее Касым-Жомарт Токаев поговорил с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Поделиться новостью
Читайте также
Токаев на полях саммита в Абу-Даби поздравил с днем рождения Джорджу Мелони
Политика
14:38, Сегодня
Токаев на полях саммита в Абу-Даби поздравил с днем рождения Джорджу Мелони
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: