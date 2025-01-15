В Казахстане появится совет по искусственному интеллекту под руководством Токаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев с 13 января 2025 года находится с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах. Уже сегодня, 15 января, глава государства принял участие во встрече с экспертами по вопросам развития искусственного интеллекта (ИИ), сообщает Zakon.kz.

Как отмечено в публикации Акорды, выступая перед участниками мероприятия, глава государства отметил, что ИИ является одной из ключевых движущих сил современного прогресса и способен кардинально изменить экономику.

Далее Токаев подчеркнул, что в Казахстане предпринимаются значительные шаги для создания прочной основы для продвижения ИИ. Акцент, по его словам, делается на формирование институциональных рамок, инфраструктуры и развитие человеческого капитала.

"В рамках институциональной структуры мы создаем Международный консультативный совет по искусственному интеллекту, который будет работать под моим руководством. Этот совет станет стратегической платформой для диалога и обмена мнениями с мировыми экспертами, объединяя инженеров, исследователей и предпринимателей с целью выработки рекомендаций по национальной политике в области ИИ и укрепления международного сотрудничества". Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

Как уточнил Токаев, ключевым приоритетом для Казахстана в сфере ИИ является подготовка и поддержка высококвалифицированных специалистов. Ведь успех внедрения ИИ напрямую зависит от квалификации и опыта тех, кто разрабатывает и использует эти технологии.

Он также сообщил, что в Казахстане создан центр передовых технологий AlemAI, который объединит лучшие мировые практики и будет способствовать внедрению инновационных решений.

Кроме того, президент отметил, что центр станет хабом для реализации инициатив, связанных с ИИ, включая образовательные программы для школ, университетов и центров профессиональной подготовки, исследовательские центры, офисы для стартапов и компаний, а также платформы для обмена опытом и передовыми практиками.

В завершение Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан стремится стать активным участником глобальной экосистемы искусственного интеллекта, и призвал участников мероприятия к сотрудничеству в различных областях.

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Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочим визитом в Объединенные Арабские Эмираты 13 января 2025 года. В этот же день во дворце Qasr Al Shatie состоялась его встреча с президентом ОАЭ шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном. А 14 января глава государства первым выступил на саммите "Неделя устойчивого развития Абу-Даби". Позднее Касым-Жомарт Токаев поговорил с президентом Нигерии Болой Ахмедом Тинубу.