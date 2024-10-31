В Казахстане изменится стандарт оказания специальных образовательных услуг детям

Министерство просвещения подготовило изменения в стандарты оказания специальных социальных услуг в области образования и защиты прав детей, сообщает Zakon.kz.

В частности, предполагается исключение из перечня субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги – психолого-медико-педагогические консультации и кабинеты психолого-педагогической коррекции, не оказывающие специальные социальные услуги.

Вместе с тем в стандарте остаются организации образования с круглосуточным пребыванием детей: реабилитационный центр, специальная школа-интернат.

Кроме того, к субъектам, предоставляющим специальные социальные услуги, относятся:

организации образования для детей с девиантным поведением, организации образования для детей с особым режимом содержания, организаций, осуществляющие функции по защите прав ребенка;

организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (центр поддержки детей, с особыми образовательными потребностями, центры поддержки детей, нуждающихся в специальных социальных услугах, детская деревня семейного типа, дом юношества).

Уточняется, что перечень субъектов, предоставляющих специальные социальные услуги в области образования и защиты прав, не является исчерпывающим.

Как поясняется, из стандарта исключается психолого-медико-педагогическая консультация и кабинет психолого-педагогической коррекции, созданные для диагностики и консультирования, психолого-педагогической поддержки.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 ноября.

Ранее сообщалось, что в Казахстане ужесточили санитарные требования к детским оздоровительным лагерям.