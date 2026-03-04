Обновлены правила аттестации лиц, претендующих на работу ЧСИ

Приказом и.о. министра юстиции от 27 февраля 2026 года внесены изменения в правила оказания государственных услуг по вопросам исполнительного производства, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила оказания государственной услуги "Проведение аттестации лиц, претендующих на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя" изложены в новой редакции.

Государственная услуга оказывается лицам, претендующим на право занятия деятельностью частного судебного исполнителя.

Физическое лицо (услугополучатель) для получения госуслуги направляет услугодателю заявление посредством веб-портала "электронного Правительства" egov.kz в форме электронного документа.

Услугодатель в течение одного рабочего дня с момента поступления документов осуществляет их прием и регистрацию. Посредством портала услугополучателю в "личный кабинет" направляется статус о принятии заявления на государственную услугу.

Полнота представленных документов проверяется в течение двух рабочих дней.

В случае неполноты сведений в заявлении услугодатель в срок не позднее двух рабочих дней со дня их поступления дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления. Отказ выдается в форме электронного документа, подписывается электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица услугодателя и направляется в "личный кабинет" заявителя.

В случае предоставления полного пакета документов услугодатель проверяет документы на соответствие квалификационным требованиям и перечню документов.

Документы услугополучателя о допуске к аттестации рассматриваются услугодателем в течение пяти рабочих дней с момента регистрации документов.

При выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

По результатам заслушивания услугодатель выносит мотивированное решение о допуске либо об отказе в допуске претендента к аттестации.

Решение об отказе в допуске к аттестации направляется услугодателем услугополучателю посредством передачи на его абонентский номер короткого текстового сообщения или посредством портала в "личный кабинет" не позднее 15 рабочих дней с момента регистрации заявления.

Услугополучатель, допущенный к аттестации, уведомляется о месте, дате, времени, порядке проведения аттестации посредством передачи на его абонентский номер короткого текстового сообщения или посредством портала в "личный кабинет" в течение одного рабочего дня с момента решения о допуске к аттестации.

Услугодатель в течение одного рабочего дня с момента решения о допуске к аттестации направляет оператору, обеспечивающему организацию процедур тестирования и техническое сопровождение информационной системы "Программное обеспечение для проведения комплексного тестирования на право занятия профессиональной деятельностью и присвоения квалификации в автоматизированном режиме" (Оператор тестирования) список лиц, допущенных к аттестации.

Проведение аттестации

Аттестация проводится в технически оснащенных залах тестирования оператора тестирования.

Аттестация состоит из двух этапов:

1. Комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства РК об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей – 100 вопросов:

Закон "Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей" – 45 .

. Гражданский кодекс РК – 10 .

. Гражданский процессуальный кодекс РК – 10 .

. Уголовный кодекс – 5 .

. Уголовно-процессуальный кодекс РК – 5 .

. Кодекс РК об административных правонарушениях – 5 .

. Административный процедурно-процессуальный кодекс РК – 15 .

. Кодекс "О браке (супружестве) и семье" – 5.

2. Компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков (3 ситуационные задачи по 12 вопросов).

Вопросы на знание норм законодательства РК содержат не менее четырех вариантов ответа с одним правильным.

Вопросы на проверку должного уровня практических навыков содержат не менее четырех вариантов ответа с одним правильным.

При явке на аттестацию услугополучателю необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий его личность, либо цифровое удостоверение личности из сервиса цифровых документов (для идентификации).

Перед прохождением аттестации Оператор тестирования информирует услугополучателя о порядке проведения этапов аттестации и их продолжительности.

Услугополучатель по своему выбору проходит аттестацию на казахском или русском языках.

При проведении аттестации не допускается использование услугополучателем справочной, специальной и прочей литературы на бумажных, электронных и иных носителях, принимающих-передающих электронных устройств (в том числе мобильных телефонов и иных электронных оборудований).

Такие устройства на время проведения тестирования помещаются на хранение в специальные шкафы с ячейками.

В случае нарушения указанных требований Оператором тестирования составляется акт о нарушении с отстранением услугополучателя от текущей аттестации.

Услугополучатель, отстраненный от аттестации, повторно подает заявление о допуске к аттестации по истечении трех месяцев со дня вынесения решения.

При невозможности продолжения тестирования вследствие непреодолимой силы (стихийные явления, военные действия), а также по причине технических неполадок тестирование приостанавливается и оформляется акт о приостановлении процедуры тестирования.

В этом случае услугополучатель повторно проходит аттестацию.

Аттестация претендентов из числа лиц с ограниченными возможностями проводится с обеспечением необходимых условий, учитывающих их индивидуальные особенности и ограничения жизнедеятельности, при соблюдении принципов равенства, доступности, не дискриминации.

Лицам с ограниченными возможностями создаются специальные условия для прохождения аттестации, включая:

увеличение продолжительности времени, отведенного на прохождения тестирования;

предоставление дополнительных перерывов в процессе тестирования;

использование технических и вспомогательных средств, включая средства альтернативной коммуникации, не дающих преимуществ по содержанию оцениваемых знаний и навыков;

допуск ассистента (сопровождающего лица), не вмешивающегося в процесс выполнения тестирования.

Время тестирования на знание законодательства для лиц с ограниченными возможностями (при необходимости) составляет 120 минут, тестирования на проверку должного уровня практических навыков – 60 минут (не менее 12 вопросов к 3 практическим ситуациям).

Общее время, отведенное на выполнение комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства, – 90 минут (100 вопросов).

Общее время, отведенное на выполнение компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков, – 30 минут (не менее 12 вопросов к 3 практическим ситуациям).

Услугополучатель считается прошедшим комплексное компьютерное тестирование на знание законодательства, если количество правильных ответов составляет 70% и более от общего числа предложенных вопросов, и допускается ко второму этапу компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков.

Услугополучатель считается прошедшим компьютерное тестирование на проверку должного уровня практических навыков, если количество правильных ответов составляет 70% и более от общего числа предложенных вопросов.

Услугополучатель считается прошедшим аттестацию при положительном прохождении двух этапов аттестации.

Кандидаты, получившие результаты аттестации ниже установленных значений, допускаются к повторной аттестации не ранее чем через 30 календарных дней со дня прохождения тестирования.

Результаты прохождения каждого этапа аттестации направляются оператором тестирования услугодателю в течение одного рабочего дня после прохождения последнего этапа аттестации.

Результат оказания государственной услуги оформляется в электронной форме, заверяется ЭЦП уполномоченного лица услугодателя и направляется в "личный кабинет" услугополучателя в форме электронного документа.

Указывается, что услугополучатель, не явившийся на аттестацию по уважительной причине (болезнь, смерть близкого родственника и обстоятельства непреодолимой силы), при представлении заявления и подтверждающих документов может пройти тестирование в другой день. При этом заявление должно быть предоставлено не позднее пяти рабочих дней со дня проведенного тестирования.

Услугополучателю, не явившемуся на аттестацию без уважительной причины, отказывается в оказании государственной услуги. В этом случае услугополучатель повторно подает заявление о допуске к аттестации.

Решение об аттестации является действительным в течение трех лет со дня его вынесения.

Приказ вводится в действие с 14 марта 2026 года.