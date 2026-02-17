#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Референдум-2026
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
491.97
583.77
6.39
Право

Методика расчета потерь и убытков в жилищном строительстве: внесены изменения

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2026 11:14 Фото: freepik
Министр промышленности и строительства приказом от 10 февраля 2026 года внес изменения и дополнения в Методику расчета и формирования резерва на урегулирование гарантийных случаев, сообщает Zakon.kz.

Методика регламентирует расчет и формирование целевого уровня и размера резерва Единым оператором жилищного строительства на дату заключения договора о предоставлении гарантии для покрытия обязательств, связанных с завершением строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов в гарантийных случаях.

В частности, уточняется, что определив ожидаемые и непредвиденные потери/убытки, Единый оператор рассчитывает свои совокупные суммы потерь/убытков, целевой уровень и размер резерва на урегулирование гарантийных случаев в соответствии с формулами 1 и 3 Методики.

При этом дополнено, что в случае, если Единый оператор понес убытки при осуществлении расходов, связанных с исполнением обязательств Единого оператора по договорам о предоставлении гарантии, размер резерва на урегулирование гарантийных случаев снижается на сумму таких убытков.

Приказ вводится в действие с 27 февраля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
В Казахстане обновили методику расчета нормативов энергопотребления
14:58, 03 октября 2024
В Казахстане обновили методику расчета нормативов энергопотребления
Методика расчета показателей браков и разводов: внесены изменения
15:17, 19 января 2026
Методика расчета показателей браков и разводов: внесены изменения
Ставку гарантийного взноса в долевом жилищном строительстве дифференцировали в Казахстане
10:32, 16 июня 2025
Ставку гарантийного взноса в долевом жилищном строительстве дифференцировали в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
11:23, Сегодня
Казахстанский форвард "Ахмата" рассказал, в каком случае будет удовлетворён
Когда состоится бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера
10:59, Сегодня
Когда состоится бой Майка Тайсона и Флойда Мейвезера
Денис Тен и Михаил Шайдоров: какие вершины покорили два гения фигурного катания
10:31, Сегодня
Денис Тен и Михаил Шайдоров: какие вершины покорили два гения фигурного катания
Тревожную информацию для фанатов "Барыса" опубликовала КХЛ в день матча с "Металлургом"
10:26, Сегодня
Тревожную информацию для фанатов "Барыса" опубликовала КХЛ в день матча с "Металлургом"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: