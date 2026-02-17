Методика расчета потерь и убытков в жилищном строительстве: внесены изменения

Министр промышленности и строительства приказом от 10 февраля 2026 года внес изменения и дополнения в Методику расчета и формирования резерва на урегулирование гарантийных случаев, сообщает Zakon.kz.

Методика регламентирует расчет и формирование целевого уровня и размера резерва Единым оператором жилищного строительства на дату заключения договора о предоставлении гарантии для покрытия обязательств, связанных с завершением строительства многоквартирного жилого дома или комплекса индивидуальных жилых домов в гарантийных случаях.

В частности, уточняется, что определив ожидаемые и непредвиденные потери/убытки, Единый оператор рассчитывает свои совокупные суммы потерь/убытков, целевой уровень и размер резерва на урегулирование гарантийных случаев в соответствии с формулами 1 и 3 Методики.

При этом дополнено, что в случае, если Единый оператор понес убытки при осуществлении расходов, связанных с исполнением обязательств Единого оператора по договорам о предоставлении гарантии, размер резерва на урегулирование гарантийных случаев снижается на сумму таких убытков.

Приказ вводится в действие с 27 февраля 2026 года.