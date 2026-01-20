Какие организации будут проводить фундаментальные научные исследования в Казахстане

Министр науки и высшего образования приказом от 12 января 2026 года утвердил Перечень организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования на 2026-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 13 организаций. Из них к ведению Комитета науки МНВО относятся: "Институт истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова" (исследование в области истории)

"Институт философии, политологии и религиоведения" (исследование в области философии)

"Институт языкознания им. А. Байтурсынова" (исследование в области языкознания)

"Институт археологии имени А. Х. Маргулана" (исследование в области археологии)

"Институт востоковедения им. Р. Б. Сулейменова" (исследование в области востоковедения)

"Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова" (исследование в области искусства литературы)

"Институт механики и машиноведения имени У. А. Джолдасбекова" (исследование в области механики)

"Институт математики и математического моделирования" (исследование в области математики)

"Научно-производственный центр "Фитохимия" (исследование в области биоорганической химии и химии природных соединений) К ведению Агентства РК по атомной энергии относится: "Институт ядерной физики" (исследование в области атомной энергии) К ведению Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан отнесены: "Астрофизический институт имени В. Г. Фесенкова" (исследование в области астрофизики)

"Институт ионосферы" (исследование в области астрономии) В ведении Министерства по чрезвычайным ситуациям РК: "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" (исследование в области сейсмологии) Приказ вступил в силу с 12 января 2026 года.

