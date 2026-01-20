#Казахстан в сравнении
Право

Какие организации будут проводить фундаментальные научные исследования в Казахстане

Лаборатория, медицинская лаборатория, анализы, лабораторные пробирки, лаборатории, наука, исследование, исследования, лабораторные исследования, лабораторное исследование, научные исследования, научное исследование, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 09:22 Фото: pixabay
Министр науки и высшего образования приказом от 12 января 2026 года утвердил Перечень организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования на 2026-2028 годы, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены 13 организаций.

Из них к ведению Комитета науки МНВО относятся:

  • "Институт истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова" (исследование в области истории)
  • "Институт философии, политологии и религиоведения" (исследование в области философии)
  • "Институт языкознания им. А. Байтурсынова" (исследование в области языкознания)
  • "Институт археологии имени А. Х. Маргулана" (исследование в области археологии)
  • "Институт востоковедения им. Р. Б. Сулейменова" (исследование в области востоковедения)
  • "Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова" (исследование в области искусства литературы)
  • "Институт механики и машиноведения имени У. А. Джолдасбекова" (исследование в области механики)
  • "Институт математики и математического моделирования" (исследование в области математики)
  • "Научно-производственный центр "Фитохимия" (исследование в области биоорганической химии и химии природных соединений)

К ведению Агентства РК по атомной энергии относится:

  • "Институт ядерной физики" (исследование в области атомной энергии)

К ведению Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан отнесены:

  • "Астрофизический институт имени В. Г. Фесенкова" (исследование в области астрофизики)
  • "Институт ионосферы" (исследование в области астрономии)

В ведении Министерства по чрезвычайным ситуациям РК:

  • "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" (исследование в области сейсмологии)

Приказ вступил в силу с 12 января 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
