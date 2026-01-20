Какие организации будут проводить фундаментальные научные исследования в Казахстане
Министр науки и высшего образования приказом от 12 января 2026 года утвердил Перечень организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования на 2026-2028 годы, сообщает Zakon.kz.
В перечень включены 13 организаций.
Из них к ведению Комитета науки МНВО относятся:
- "Институт истории и этнологии имени Ч. Ч. Валиханова" (исследование в области истории)
- "Институт философии, политологии и религиоведения" (исследование в области философии)
- "Институт языкознания им. А. Байтурсынова" (исследование в области языкознания)
- "Институт археологии имени А. Х. Маргулана" (исследование в области археологии)
- "Институт востоковедения им. Р. Б. Сулейменова" (исследование в области востоковедения)
- "Институт литературы и искусства имени М. О. Ауэзова" (исследование в области искусства литературы)
- "Институт механики и машиноведения имени У. А. Джолдасбекова" (исследование в области механики)
- "Институт математики и математического моделирования" (исследование в области математики)
- "Научно-производственный центр "Фитохимия" (исследование в области биоорганической химии и химии природных соединений)
К ведению Агентства РК по атомной энергии относится:
- "Институт ядерной физики" (исследование в области атомной энергии)
К ведению Министерства искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан отнесены:
- "Астрофизический институт имени В. Г. Фесенкова" (исследование в области астрофизики)
- "Институт ионосферы" (исследование в области астрономии)
В ведении Министерства по чрезвычайным ситуациям РК:
- "Национальный научный центр сейсмологических наблюдений и исследований" (исследование в области сейсмологии)
Приказ вступил в силу с 12 января 2026 года.
