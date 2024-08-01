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Для каких научных организаций предусмотрены нормы финансирования

Тенге, деньги, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 01.08.2024 14:03 Фото: Zakon.kz
Приказом министра науки и высшего образования от 29 июля 2024 года внесены изменения в нормы финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, сообщает Zakon.kz.

В часности, уточнется, что нормы финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, предусмотрены для государственных научных организаций и научных организаций со стопроцентным участием государства, осуществляющих фундаментальные исследования в области археологии, астрономии, астрофизики, атомной энергии, востоковедения, искусства, истории, культуры, литературы, математики и механики, образования, политологии, религиоведения, социологии, философии, этнологии, языкознания и в иных областях, включенных в утвержденный уполномоченным органом в области науки соответствующий перечень.

Финансирование включает расходы на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества, в том числе зданий, оборудования и материалов, оплату труда, проведение фундаментальных научных исследований на срок не более пяти лет.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2024 года.

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