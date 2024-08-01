Для каких научных организаций предусмотрены нормы финансирования

Приказом министра науки и высшего образования от 29 июля 2024 года внесены изменения в нормы финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, сообщает Zakon.kz.

В часности, уточнется, что нормы финансирования научных организаций, осуществляющих фундаментальные научные исследования, предусмотрены для государственных научных организаций и научных организаций со стопроцентным участием государства, осуществляющих фундаментальные исследования в области археологии, астрономии, астрофизики, атомной энергии, востоковедения, искусства, истории, культуры, литературы, математики и механики, образования, политологии, религиоведения, социологии, философии, этнологии, языкознания и в иных областях, включенных в утвержденный уполномоченным органом в области науки соответствующий перечень.

Финансирование включает расходы на текущее обеспечение научной инфраструктуры и имущества, в том числе зданий, оборудования и материалов, оплату труда, проведение фундаментальных научных исследований на срок не более пяти лет.

Приказ вводится в действие с 1 сентября 2024 года.