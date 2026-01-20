#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-7°
$
509.63
592.34
6.54
Право

Часть земель лесного фонда в Акмолинской области переданы для развития промышленности и космических нужд

лес зимой, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 11:27 Фото: pixabay
Принято постановление правительства РК от 13 января 2026 года о переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории, сообщает Zakon.kz.

"Перевести земельные участки общей площадью 4,24 гектара из категории земель лесного фонда коммунального государственного учреждения "Учреждение лесного хозяйства "Акколь" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области" в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения", – говорится в документе.

Согласно приложению, из 4,24 гектара передаваемой земли 1,1 га покрыты лесом, 2,04 га используются под пастбища и 0,7 га под сенокосы.

Государственному учреждению "Казселезащита" предписано возместить в доход республиканского бюджета потери и убытки лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, в случае вырубки насаждений принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс учреждения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Снег во дворах – чья ответственность? В акимате Астаны сделали разъяснение
11:36, Сегодня
Снег во дворах – чья ответственность? В акимате Астаны сделали разъяснение
Более 5 тысяч гектаров лесного фонда Жамбылской области передали на нужды обороны
11:51, 29 апреля 2025
Более 5 тысяч гектаров лесного фонда Жамбылской области передали на нужды обороны
В двух областях Казахстана земли из лесного фонда передали сельским населенным пунктам
15:04, 13 октября 2025
В двух областях Казахстана земли из лесного фонда передали сельским населенным пунктам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: