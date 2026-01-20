Часть земель лесного фонда в Акмолинской области переданы для развития промышленности и космических нужд

Принято постановление правительства РК от 13 января 2026 года о переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории, сообщает Zakon.kz.

"Перевести земельные участки общей площадью 4,24 гектара из категории земель лесного фонда коммунального государственного учреждения "Учреждение лесного хозяйства "Акколь" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области" в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения", – говорится в документе.

Согласно приложению, из 4,24 гектара передаваемой земли 1,1 га покрыты лесом, 2,04 га используются под пастбища и 0,7 га под сенокосы.

Государственному учреждению "Казселезащита" предписано возместить в доход республиканского бюджета потери и убытки лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, в случае вырубки насаждений принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс учреждения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.