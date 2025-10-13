В двух областях Казахстана земли из лесного фонда передали сельским населенным пунктам

Принято постановление правительства РК от 3 октября 2025 года "О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории", сообщает Zakon.kz.

"Перевести земельные участки общей площадью 73,9093 гектара из категории земель лесного фонда КГУ "Карагандинское хозяйство по охране лесов и животного мира" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области в категорию земель сельских населенных пунктов", – говорится в документе.

Из передаваемых 73,9093 гектара 61 га покрыты лесом, 12,9093 га составляют пастбища.

Акиму Карагандинской области предписано обеспечить предоставление акимату Бухар-Жырауского района земельного участка в связи с изменением границ (черты) сельского населенного пункта.

Акимату Бухар-Жырауского района нужно будет возместить в доход республиканского бюджета потери и убытки лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, в случае вырубки насаждений принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс указанного учреждения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

Также принято постановление правительства от 8 октября 2025 года о переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории в Акмолинской области.

Так, земельные участки общей площадью 62,6 гектара переводятся из категории земель лесного фонда РГУ "Сандыктауское учебно-производственное лесное хозяйство" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК в категорию земель сельских населенных пунктов.

Уточняется, что передаваемые 62,6 га не покрыты лесом.

В связи с чем акиму Акмолинской области предписано обеспечить предоставление акимату Сандыктауского района земельного участка в связи с изменением границ (черты) сельского населенного пункта.

Соответственно, акимату Сандыктауского района нужно будет возместить в доход республиканского бюджета потери лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, в случае вырубки насаждений принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс указанного учреждения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.