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Право

Более 5 тысяч гектаров лесного фонда Жамбылской области передали на нужды обороны

Лесной фонд Жабылской области, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 11:51 Фото: pixabay
Принято постановление правительства РК от 25 апреля 2025 года "О переводе отдельных участков земель лесного фонда в земли другой категории", сообщает Zakon.kz.

"Перевести земельные участки общей площадью 5300 гектаров из категории земель лесного фонда коммунального государственного учреждения "Жамбылское учреждение по охране лесов и животного мира" Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области в категорию земель промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения", – говорится в документе.

При этом 313,7 га покрыты лесом, 2091,7 га являются пастбищами.

Земельные участки переданы Управлению командующего войсками регионального командования "Юг" Министерства обороны РК для обустройства объектов для нужд обороны.

В документе говорится, что Управлению командующего войсками регионального командования "Юг" нужно будет возместить в доход республиканского бюджета потери и убытки лесохозяйственного производства, вызванные изъятием лесных угодий для использования их в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства, в случае вырубки насаждений принять меры по расчистке площади с передачей полученной древесины на баланс указанного учреждения.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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