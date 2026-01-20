Нарушителей ПДД будут выявлять камеры на машинах скорой помощи и общественного транспорта

Автоматические системы для фотовидеофиксации нарушений ПДД, помимо автомобилей полиции, хотят установить на машины других участников дорожного движения. Такие законодательные поправки сейчас рассматривают в Мажилисе. О подробностях рассказывает Zakon.kz.

Идея эта уже обсуждалась прежде, но теперь она обрела реальный юридический облик в виде поправок в рамках законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам цифровизации дорожной безопасности и предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей".

Дополнения, в частности, вносятся в статью 10 Закона РК "О дорожном движении". Процитируем, а затем прокомментируем. Статья 10 Закона перечисляет компетенции уполномоченного органа – МВД. И в пп. 6) статьи 10 добавлены следующие полномочия:

"Применение сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, приборов и оборудования, работающих в автоматическом режиме, фиксирующих правонарушения законодательства РК о дорожном движении и об автомобильном транспорте, устанавливаемых на автомобильных дорогах и транспортных средствах государственных органов, служб скорой медицинской помощи, перевозчиков, осуществляющих регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа".

Итак, видеокамеры будут устанавливать на автомобили госорганов, в первую очередь, полиции, а также на машины скорой помощи, общественный транспорт, в том числе рейсовые автобусы междугороднего сообщения.

Свою инициативу авторы поправок объясняют следующим образом. В Казахстане свыше 24 тысяч стационарных автоматических систем фиксации нарушений ПДД. Они исправно делают свою работу: оказывают профилактический эффект на водителей, сдерживая тех от нарушений в отсутствие инспекторов, ну и заодно пополняют казну.

По приведенным данным в сравнительной таблице к законопроекту, только за один 2024 год они зафиксировали 5,7 миллионов нарушений ПДД на сумму 63 миллиардов тенге.

Но этого недостаточно, утверждают инициаторы: данное количество (24 тысячи):

"Не позволяет полноценно охватить улично-дорожную сеть населенных пунктов, а на загородных трассах они практически отсутствуют".

Скажем больше. Учитывая просторы (более 2,7 миллиона кв. км) и невысокую плотность населения, для полноценного охвата территории РК понадобится несуразно огромное число камер. Несуразное потому, что в разреженной сельской местности видеосистемы большую часть времени будут фиксировать безлюдные пейзажи, при этом потреблять энергию. Что неэффективно, и поэтому значительная часть тех камер, что все же поставили, на самом деле не функционируют.

В связи с чем и предлагается сделать стационарные системы фиксации мобильными (но при этом, разумеется, никуда не исчезнут и уже существующие "точки"). Очевидно, что передвижной автоматизированный видеоконтроль позволит увеличить КПД от техники. Особенно если учесть, что он будет скрытным. Уже имеются результаты, полученные в ходе пилотных проектов скрытого патрулирования в некоторых регионах:

"В Атырау только одним патрулем за месяц выявлено 3,5 тыс. нарушений. Это в 5 раз больше, чем выявляет автопатруль с радарами и в 15 раз – чем обычный патрульный экипаж".

Короче, по итогам пилота опыт будет внедрен по всей стране. "Эффект неожиданности", очевидно, сработает и в отношении использования машин скорой помощи и общественного транспорта. Вряд ли удастся оснастить системами фиксации сразу все "кареты" и автобусы. Но дисциплинировать водителей будет даже расклад, если реально оборудуют только каждую десятую машину.

Впрочем, пока это только законопроект. Чтобы предложенные новые правила вступили в силу, потребуется ряд процедур и соответствующее время.