В Казахстане по-новому выявляют нарушителей ПДД на трассах

В Абайской области полицейские используют дрон для профилактики ДТП на загородных трассах. Сотрудники патрульной полиции стали использовать летательный аппарат для обеспечения безопасности дорожного движения и выявления нарушений правил дорожного движения, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в областном департаменте полиции, применение дрона наиболее целесообразно для выявления административных правонарушений, связанных с выездом на полосу встречного движения и пересечением дорожной разметки, а также для информирования нарядов патрульной полиции о дорожной ситуации.

"Такого рода "воздушное" патрулирование позволит предотвратить дорожные происшествия и снизить тяжесть их последствий, а также поможет выявлять нарушителей ПДД, предпочитающих ездить по полосе встречного движения, нарушающих требования разметки, дорожных знаков, нарушающих правила маневрирования и обгона, тем самым создающих аварийные ситуации на дорогах". Пресс-служба ДП Абайской области

Проведенный анализ показал, что главной причиной ДТП является низкий уровень транспортной дисциплины и культуры вождения. По вине водителей совершается 94% всех ДТП, в том числе порядка 2% в нетрезвом виде, в числе погибших 23% составляют пешеходы.

С начала года уже зарегистрировано 416 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 30 и пострадали 532 человека.

"Наблюдение с воздуха – это специальные профилактические мероприятия, чтобы в очередной раз напомнить водителям о правилах поведения на дороге. Но все это не даст большого эффекта, пока автолюбители сами не позаботятся о себе и своих пассажирах. Ваша жизнь и безопасность остается в ваших руках. Научите собственных детей безопасному поведению на дороге и не противоречьте своим же советам. Избегайте рискованных пересечений на загородных трассах. Будьте бдительны и осторожны – это поможет вам избежать беды", – добавили в пресс-службе ДП Абайской области.

28 июня 2024 года стало известно, что в Казахстане в Правила дорожного движения вносят новые поправки.