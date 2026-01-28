Определен комитет по выдаче исключительной лицензии на экспорт отдельных видов углей
Постановлением правительства от 23 января 2026 года внесены изменения в части предоставления исключительного права на экспорт отдельных видов углей, сообщает Zakon.kz.
"Определить Комитет государственного энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК лицензиаром по осуществлению выдачи исключительной лицензии на экспорт отдельных видов углей", – говорится в документе.
Также уточняется, что лицензиатами являются участники внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право на экспорт отдельных видов углей.
Постановление вводится в действие с 8 февраля 2026 года.
