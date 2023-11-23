В Казахстане ряд компаний наделили исключительным правом на экспорт отдельных видов угля

Правительство Казахстана приняло постановление от 17 ноября 2023 года "О некоторых вопросах предоставления исключительного права на экспорт отдельных видов углей", сообщает Zakon.kz.

В перечень отдельных видов углей, которые можно отправлять на экспорт, вошли:

уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля;

лигнит или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата.

В перечень участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право на экспорт отдельных видов угля, вошли 33 компании, в том числе:

АО "Горнорудная компания "SatKomir" (СатКомир).

АО "АрселорМиттал Темиртау".

Филиал АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" – "Разрез "Восточный".

АО "Каражыра".

АО "Майкубен-Вест".

АО "Шубарколь комир" и"Шубарколь Премиум".

ТОО "Kazakhmys Coal" (Казахмыс Коал).



ТОО "Sherubai Komir".

ТОО "Торгово-промышленная компания "БАС".



ТОО "Богатырь Комир".

Также утверждены Правила приостановления или прекращения действия исключительной лицензии на экспорт отдельных видов углей.

Так, лицензиар может приостановить действия исключительной лицензии в следующих случаях:

добровольного обращения лицензиата;

приостановления действия одного или нескольких документов, на основании которых была выдана исключительная лицензия;

непредставления лицензиатами ежеквартально до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о ходе исполнения исключительной лицензии лицензиару;

указания лицензиатами недостоверных сведений в ежеквартальных отчетах о ходе исполнения исключительной лицензии;

наличия судебного акта.

Постановление вводится в действие с 1 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продлили запрет на вывоз некоторых видов угля с 21 ноября 2023 года сроком на полгода.