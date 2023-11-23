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В Казахстане ряд компаний наделили исключительным правом на экспорт отдельных видов угля

В Казахстане ряд компаний наделили исключительным правом на экспорт отдельных видов угля Фото: МИИР РК
Правительство Казахстана приняло постановление от 17 ноября 2023 года "О некоторых вопросах предоставления исключительного права на экспорт отдельных видов углей", сообщает Zakon.kz.

В перечень отдельных видов углей, которые можно отправлять на экспорт, вошли:

  • уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля;
  • лигнит или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата.

В перечень участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право на экспорт отдельных видов угля, вошли 33 компании, в том числе:

  • АО "Горнорудная компания "SatKomir" (СатКомир).
  • АО "АрселорМиттал Темиртау".
  • Филиал АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" – "Разрез "Восточный".
  • АО "Каражыра".
  • АО "Майкубен-Вест".
  • АО "Шубарколь комир" и"Шубарколь Премиум".
  • ТОО "Kazakhmys Coal" (Казахмыс Коал).
  • ТОО "Sherubai Komir".
  • ТОО "Торгово-промышленная компания "БАС".
  • ТОО "Богатырь Комир". 

Также утверждены Правила приостановления или прекращения действия исключительной лицензии на экспорт отдельных видов углей.

Так, лицензиар может приостановить действия исключительной лицензии в следующих случаях:

  • добровольного обращения лицензиата;
  • приостановления действия одного или нескольких документов, на основании которых была выдана исключительная лицензия;
  • непредставления лицензиатами ежеквартально до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о ходе исполнения исключительной лицензии лицензиару;
  • указания лицензиатами недостоверных сведений в ежеквартальных отчетах о ходе исполнения исключительной лицензии;
  • наличия судебного акта. 

 Постановление вводится в действие с 1 декабря 2023 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане продлили запрет на вывоз некоторых видов угля с 21 ноября 2023 года сроком на полгода.

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