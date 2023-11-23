В Казахстане ряд компаний наделили исключительным правом на экспорт отдельных видов угля
Фото: МИИР РК
Правительство Казахстана приняло постановление от 17 ноября 2023 года "О некоторых вопросах предоставления исключительного права на экспорт отдельных видов углей", сообщает Zakon.kz.
В перечень отдельных видов углей, которые можно отправлять на экспорт, вошли:
- уголь каменный; брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля;
- лигнит или бурый уголь, агломерированный или неагломерированный, кроме гагата.
В перечень участников внешнеторговой деятельности, которым предоставлено исключительное право на экспорт отдельных видов угля, вошли 33 компании, в том числе:
- АО "Горнорудная компания "SatKomir" (СатКомир).
- АО "АрселорМиттал Темиртау".
- Филиал АО "Евроазиатская энергетическая корпорация" – "Разрез "Восточный".
- АО "Каражыра".
- АО "Майкубен-Вест".
- АО "Шубарколь комир" и"Шубарколь Премиум".
- ТОО "Kazakhmys Coal" (Казахмыс Коал).
- ТОО "Sherubai Komir".
- ТОО "Торгово-промышленная компания "БАС".
- ТОО "Богатырь Комир".
Также утверждены Правила приостановления или прекращения действия исключительной лицензии на экспорт отдельных видов углей.
Так, лицензиар может приостановить действия исключительной лицензии в следующих случаях:
- добровольного обращения лицензиата;
- приостановления действия одного или нескольких документов, на основании которых была выдана исключительная лицензия;
- непредставления лицензиатами ежеквартально до пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о ходе исполнения исключительной лицензии лицензиару;
- указания лицензиатами недостоверных сведений в ежеквартальных отчетах о ходе исполнения исключительной лицензии;
- наличия судебного акта.
Постановление вводится в действие с 1 декабря 2023 года.
Ранее сообщалось, что в Казахстане продлили запрет на вывоз некоторых видов угля с 21 ноября 2023 года сроком на полгода.
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