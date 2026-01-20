Руководителей государственных школ, вузов и медорганизаций будут выбирать на конкурсной основе

В Казахстане реформируют государственную службу, меняют соответствующий закон и вносят в связи с этим поправки в Трудовой кодекс. Законопроекты сейчас рассматривают в Мажилисе. Среди новелл – обязательный конкурс для руководителей казенных предприятий и госучреждений, пишет Zakon.kz.

В связи с реформой госслужбы, помимо проекта нового закона "О государственной службе", в Мажилис также внесен сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы".

Среди них – поправка в статью 139 Трудового кодекса "Гражданская служба". Сейчас пункт 1 данной статьи сформулирован так:

"Поступление на гражданскую службу осуществляется в порядке назначения либо по конкурсу".

Т.е. возможны оба варианта. К этому тексту поправками предлагается дополнение:

"Прием на должности гражданской службы, связанные с исполнением управленческих функций в казенных предприятиях и государственных учреждениях, осуществляется на конкурсной основе, за исключением руководителей предприятий, назначаемых на должность, освобождаемых от должности по согласованию с Администрацией президента РК и Аппаратом правительства РК".

Другими словами, назначение остается лишь для высших должностей. Ну или не для начальников. Для управленцев же, кроме тех, что назначают по согласованию с АП, конкурс строго обязателен. Правда, как сказано, лишь в казенных предприятиях и государственных учреждениях.

Что это за организации?

Казенные предприятия – это государственные предприятия на праве оперативного управления имуществом, которое, как следует из формулировки, принадлежит государству. В пункте 3 статьи 134 Закона РК "О государственном имуществе" перечислены виды деятельности казенных предприятий. Среди них, в частности, области:

здравоохранения;

дошкольного воспитания и обучения, а также всех видов образования, кроме среднего;

культуры и спорта;

научных исследований;

охраны природы;

судебно-экспертной деятельности и т.д.

Т.е. руководителей государственных больниц, поликлиник, детсадов, вузов, библиотек, стадионов и далее по списку вправе будут определять лишь по итогам непременного конкурса. Как и директоров школ, которые являются государственными учреждениями.

А вот руководителей госпредприятий на праве хозяйственного ведения новость не коснется. К этой категории пункт 2 статьи 134 Закона РК "О государственном имуществе" обязывает относить виды деятельности, перечисленные в трех десятках подпунктов.

Среди них, например, жизнеобеспечение населенных пунктов: энергетика, газо-, водо- и теплоснабжение, водоотведение (канализация) и прочая работа с отходами. Т.е. начальнику водоканала или ТЭЦ конкурс не обязателен.

Есть, правда, один нюанс. Некоторые виды деятельности присутствуют в обоих списках. Это значит, что при наличии воли, скажем, вузу можно придать организационно-правовую форму как казенного предприятия (это значит, что отвечать по обязательствам он будет лишь имеющимися в распоряжении деньгами), так и ГП на ПХВ (отвечать будет всем имуществом).

Сможет ли это обстоятельство повлиять на количество конкурсов на вакантные директорские кресла в стране, посмотрим.