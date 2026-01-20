Руководителей государственных школ, вузов и медорганизаций будут выбирать на конкурсной основе
В связи с реформой госслужбы, помимо проекта нового закона "О государственной службе", в Мажилис также внесен сопутствующий законопроект "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы".
Среди них – поправка в статью 139 Трудового кодекса "Гражданская служба". Сейчас пункт 1 данной статьи сформулирован так:
"Поступление на гражданскую службу осуществляется в порядке назначения либо по конкурсу".
Т.е. возможны оба варианта. К этому тексту поправками предлагается дополнение:
"Прием на должности гражданской службы, связанные с исполнением управленческих функций в казенных предприятиях и государственных учреждениях, осуществляется на конкурсной основе, за исключением руководителей предприятий, назначаемых на должность, освобождаемых от должности по согласованию с Администрацией президента РК и Аппаратом правительства РК".
Другими словами, назначение остается лишь для высших должностей. Ну или не для начальников. Для управленцев же, кроме тех, что назначают по согласованию с АП, конкурс строго обязателен. Правда, как сказано, лишь в казенных предприятиях и государственных учреждениях.
Что это за организации?
Казенные предприятия – это государственные предприятия на праве оперативного управления имуществом, которое, как следует из формулировки, принадлежит государству. В пункте 3 статьи 134 Закона РК "О государственном имуществе" перечислены виды деятельности казенных предприятий. Среди них, в частности, области:
- здравоохранения;
- дошкольного воспитания и обучения, а также всех видов образования, кроме среднего;
- культуры и спорта;
- научных исследований;
- охраны природы;
- судебно-экспертной деятельности и т.д.
Т.е. руководителей государственных больниц, поликлиник, детсадов, вузов, библиотек, стадионов и далее по списку вправе будут определять лишь по итогам непременного конкурса. Как и директоров школ, которые являются государственными учреждениями.
А вот руководителей госпредприятий на праве хозяйственного ведения новость не коснется. К этой категории пункт 2 статьи 134 Закона РК "О государственном имуществе" обязывает относить виды деятельности, перечисленные в трех десятках подпунктов.
Среди них, например, жизнеобеспечение населенных пунктов: энергетика, газо-, водо- и теплоснабжение, водоотведение (канализация) и прочая работа с отходами. Т.е. начальнику водоканала или ТЭЦ конкурс не обязателен.
Есть, правда, один нюанс. Некоторые виды деятельности присутствуют в обоих списках. Это значит, что при наличии воли, скажем, вузу можно придать организационно-правовую форму как казенного предприятия (это значит, что отвечать по обязательствам он будет лишь имеющимися в распоряжении деньгами), так и ГП на ПХВ (отвечать будет всем имуществом).
Сможет ли это обстоятельство повлиять на количество конкурсов на вакантные директорские кресла в стране, посмотрим.