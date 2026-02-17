Учителей не будут наказывать за происшествия с учениками вне школы: когда уйдем со школьного двора...

Представим, что ребенок, школьник прогулял уроки, и в это время с ним произошел некий инцидент. Очевидно, что вне школы ответственны за детей родители. Однако на практике попадает "по шапке" и педагогам. Поправки, внесенные в Мажилис, должны исправить это положение дел, пишет Zakon.kz.

Депутаты оперативно отреагировали на поручения главы государства, данные на традиционной августовской конференции учителей 15 августа 2025 года. Напомним, тогда, помимо прочего, президент РК поручил подготовить законодательные поправки, закрепляющие порядок, чтобы педагоги не несли ответственности за инциденты со школьниками, которые произошли "вне школ или из-за безответственности родителей".

И вот депутатами инициирован и разработан проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам статуса педагога и образования", в котором наряду с другими поручениями выполнено и это. Представляем предлагаемые поправки.

В Закон РК "О статусе педагога", в статью 6 вносится новый пункт 4:

"Педагог и (или) руководитель организации образования несут ответственность за происшествия, произошедшие с обучающимися или воспитанниками исключительно в период осуществления ими профессиональной деятельности, в том числе в процессе выполнения должностных обязанностей, связанных с образовательной деятельностью".

В Закон РК "Об образовании", в статью 49 вносится новый пункт 2-1:

"Ответственность за поведение и безопасность ребенка во внеурочное время несут родители или иные законные представители".

Как обосновывают в сравнительной таблице инициаторы поправок, они направлены на обеспечение правовой защиты педагога от необоснованного привлечения к ответственности:

"На практике имеют место случаи, когда педагоги и руководители школ подвергались дисциплинарным взысканиям или увольнениям за происшествия, произошедшие с детьми во внеучебное время и за пределами образовательной организации, хотя такие события находились вне сферы их контроля и не являлись следствием их действий или бездействия".

Подчеркнем, это пока не принятый Парламентом, подписанный главой государства и введенный в действие закон, но только законопроект. Возможно, окончательный текст отредактируют. И однако, это документ, уже прошедший несколько необходимых процедур. Кроме того, данные нормы отвечают президентским поручениям.

Главное, что поправки де-юре разграничивают зоны ответственности между семьей и школой. Эта гармонизация необходима из-за исторически сложившегося когда-то государственного патернализма в обществе и, в частности, в советской педагогике. С тех пор минула эпоха, а гипертрофированная ответственность школы за все, что происходит с учениками, по инерции сохранилась.

Не столько даже в законодательстве, сколько на практике. В нормах не предусмотрена, например, правовая ответственность педагогов за драки между школьниками, если инциденты случились вне территориального и вообще какого бы то ни было контроля администрации.

В профильной статье 409 (пункте 3) КоАП подчеркнуто, что санкция наступает, если легкий вред был нанесен "во время учебного и воспитательного процесса". Если вред более значительный, зависит от конкретных обстоятельств, какая будет применена статья УК. Но понятно, что доказывать вину педагога в том, что он плохо учил и воспитывал подростка, и потому тот убил другого (не на уроке и вообще не в школе) – идея абсурдная.

А вот не к правовой, но дисциплинарной ответственности привлечь очень даже возможно. Именно об этом и говорил глава государства на педагогической конференции, когда привел в пример конкретный инцидент:

"Директор и учителя были привлечены к ответственности и уволены из-за трагического происшествия с участием выпускников в Алматинской области. Считаю правильным, что министерство заступилось за руководство и педагогов школы".

Директор, напомним, тогда был уволен за то, что один из выпускников во время празднования окончания учебы в увеселительном заведении был заколот шампуром. Вот эту сложившуюся практику привлекать к ответственности педагогов и намерены прекратить, подчеркивая недопустимость этого новыми предлагаемыми нормами.