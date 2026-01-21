В Казахстане изменились правила использования пенсионных накоплений на покупку жилья

И.о. министра промышленности и строительства приказом от 13 января 2026 года внес поправки в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством РК, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что с 1 января 2026 года после открытия специального счета заявитель заполняет электронное заявление на единовременную пенсионную выплату для улучшения жилищных условий с указанием номера специального счета, цели использования, доступной суммы, удостоверяемое ЭЦП заявителя.

Напомним, ранее в заявлении также указывались способы удержания и перечисления индивидуального подоходного налога.

Уточняется, что использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий на территории Казахстана допускается на цели:

частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища (в том числе для проведения ремонта в рамках одного договора банковского займа) или строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), полученного по системе жилищных строительных сбережений.

Допускается уступка прав по договору о жилищных строительных сбережениях, пополненные единовременными пенсионными выплатами, супругам и (или) близким родственникам.

Не допускается супругами и (или) близкими родственниками получателя дальнейшая уступка третьим лицам, прав по договору о жилищных строительных сбережениях, пополненный единовременными пенсионными выплатами заявителя. Ранее в тексте речь шла о договоре вклада в жилищные строительные сбережения.

Кроме того, поправками изменен порядок использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий через жилищный строительный сберегательный банк.

В частности, предусматривается, что в случае непредоставления подтверждающих документов в установленные сроки средства единовременных пенсионных выплат подлежат возврату в ЕНПФ заявителя.

Помимо этого, в правила добавлена новая норма, согласно которой в случае ошибочного перечисления в ЕНПФ со специального счета заявителя суммы единовременной пенсионной выплаты уполномоченный оператор не позднее 3 рабочих дней со дня получения согласия на списание с его индивидуального пенсионного счета ошибочно возвращенных средств направляет в ЕНПФ электронное уведомление с приложением данного согласия заявителя на списание с его индивидуального пенсионного счета ошибочно возвращенных средств.

В свою очередь ЕНПФ в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления перечисляет уполномоченному оператору сумму, указанную в уведомлении о возврате единовременных пенсионных выплат, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств заявителя (получателя), для последующего зачисления на специальный счет заявителя (получателя), открытый у уполномоченного оператора.

Приказ вводится в действие с 31 января 2026 года, за исключением норм, которые введены с 1 января 2026 года.