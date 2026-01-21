#Казахстан в сравнении
Право

В Казахстане изменились правила использования пенсионных накоплений на покупку жилья

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 09:00 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
И.о. министра промышленности и строительства приказом от 13 января 2026 года внес поправки в Правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством РК, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусмотрено, что с 1 января 2026 года после открытия специального счета заявитель заполняет электронное заявление на единовременную пенсионную выплату для улучшения жилищных условий с указанием номера специального счета, цели использования, доступной суммы, удостоверяемое ЭЦП заявителя.

Напомним, ранее в заявлении также указывались способы удержания и перечисления индивидуального подоходного налога.

Уточняется, что использование единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий на территории Казахстана допускается на цели:

  • частичного или полного погашения основного долга по ипотечному жилищному займу на приобретение жилища (в том числе для проведения ремонта в рамках одного договора банковского займа) или строительство индивидуального жилого дома (включая приобретение земельного участка с целевым назначением – индивидуальное жилищное строительство или личное подсобное хозяйство), полученного по системе жилищных строительных сбережений.

Допускается уступка прав по договору о жилищных строительных сбережениях, пополненные единовременными пенсионными выплатами, супругам и (или) близким родственникам.

Не допускается супругами и (или) близкими родственниками получателя дальнейшая уступка третьим лицам, прав по договору о жилищных строительных сбережениях, пополненный единовременными пенсионными выплатами заявителя. Ранее в тексте речь шла о договоре вклада в жилищные строительные сбережения.

Кроме того, поправками изменен порядок использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий через жилищный строительный сберегательный банк.

В частности, предусматривается, что в случае непредоставления подтверждающих документов в установленные сроки средства единовременных пенсионных выплат подлежат возврату в ЕНПФ заявителя.

Помимо этого, в правила добавлена новая норма, согласно которой в случае ошибочного перечисления в ЕНПФ со специального счета заявителя суммы единовременной пенсионной выплаты уполномоченный оператор не позднее 3 рабочих дней со дня получения согласия на списание с его индивидуального пенсионного счета ошибочно возвращенных средств направляет в ЕНПФ электронное уведомление с приложением данного согласия заявителя на списание с его индивидуального пенсионного счета ошибочно возвращенных средств.

В свою очередь ЕНПФ в течение 5 рабочих дней со дня поступления уведомления перечисляет уполномоченному оператору сумму, указанную в уведомлении о возврате единовременных пенсионных выплат, но не более имеющихся на индивидуальном пенсионном счете средств заявителя (получателя), для последующего зачисления на специальный счет заявителя (получателя), открытый у уполномоченного оператора.

Приказ вводится в действие с 31 января 2026 года, за исключением норм, которые введены с 1 января 2026 года.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
