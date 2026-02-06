Изменились правила постановки на учет нуждающихся в жилье

Приказом министра промышленности и строительства от 30 января 2026 года внесены изменения в Правила постановки на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов в электронную базу "Центр обеспечения жилищем", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при постановке на учет нуждающихся в жилище обратившийся подписывает и передает услугодателю через объект информатизации заявление на постановку на учет в электронную базу "Центр обеспечения жилищем".

В ряде случаев заявления на постановку на учет в электронную базу "Центр обеспечения жилищем" подаются законными представителями услугополучателя.

Установлено, что услугодатель принимает и в течение одного рабочего дня рассматривает заявку, проверяет услугополучателя на соответствие основным требованиям и на соответствие принадлежности к лицам, определенным в пункте 1 статье 74 Закона.

При постановке на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов, единственное жилище которых признано аварийным, срок рассмотрения заявки составляет три рабочих дня. Услугодателем проверяется электронная копия технического заключения (по результатам технического обследования жилища) аттестованного эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, приложенная к заявлению.

При отсутствии данных в информационной системе сведений по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, срок рассмотрения заявки составляет три рабочих дня. Услугодателем проверяется электронные копии документов, подтверждающих факт отсутствия единственного или обоих родителей, и/или статус законного представителя.

Проверка на соответствие основным требованиям, предъявляемым к услугополучателю и членам его семьи производится услугодателем посредством соответствующих государственных информационных систем.

Срок оказания госуслуги

при постановке на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов, не имеющих жилища на праве собственности на территории республики в течение последних пяти лет, – один рабочий день ;

; при постановке на учет нуждающихся в жилище, единственное жилище которых признано аварийным, – три рабочих дня;

при отсутствии данных в информационной системе сведений по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – три рабочих дня.

Форма оказания госуслуги в первом случае (не имеющих жилища) полностью автоматизирования, во втором и третьем вариантах – частично автоматизированная.

В постановке на учет нуждающихся в жилище гражданам РК, кандасам отказывается в случаях, если:

они состоят в Единой республиканской электронной базе;

они имеют или имели жилища на праве собственности на территории РК в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в объекте информатизации;

при постановке на учет нуждающихся в жилище в объекте информатизации; они имеют предоставленное в пользование жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

представленные документы или сведения содержали недостоверные данные;

они ранее получили и приватизировали жилища из государственного жилищного фонда;

они имеют единственное жилище, признанное аварийным, которое находится в другом населенном пункте;

они приобретали жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным банком, документов Системы государственного планирования РК, государственных программ жилищного строительства, концепции развития отрасли (сферы).

Указывается, что при выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении, об отказе в оказании государственной услуги, а также времени, дате и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугополучателю в форме электронного документа направляется положительный результат либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

По государственным услугам, по которым установлен менее чем трехдневный срок для оказания, заслушивание не проводится.

В случае несогласия с решением услугодателя заявитель вправе обжаловать его в судебном порядке в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК.

Приказ вводится в действие с 16 февраля 2026 года.