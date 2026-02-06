#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
494.63
583.22
6.42
Право

Изменились правила постановки на учет нуждающихся в жилье

Новостройка, новостройки, новые дома, новый дом, жилые комплексы, ЖК, высотные дома, многоэтажные дома , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2026 17:31 Фото: Zakon.kz
Приказом министра промышленности и строительства от 30 января 2026 года внесены изменения в Правила постановки на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов в электронную базу "Центр обеспечения жилищем", сообщает Zakon.kz.

Так, уточняется, что при постановке на учет нуждающихся в жилище обратившийся подписывает и передает услугодателю через объект информатизации заявление на постановку на учет в электронную базу "Центр обеспечения жилищем".

В ряде случаев заявления на постановку на учет в электронную базу "Центр обеспечения жилищем" подаются законными представителями услугополучателя.

Установлено, что услугодатель принимает и в течение одного рабочего дня рассматривает заявку, проверяет услугополучателя на соответствие основным требованиям и на соответствие принадлежности к лицам, определенным в пункте 1 статье 74 Закона.

При постановке на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов, единственное жилище которых признано аварийным, срок рассмотрения заявки составляет три рабочих дня. Услугодателем проверяется электронная копия технического заключения (по результатам технического обследования жилища) аттестованного эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, приложенная к заявлению.

При отсутствии данных в информационной системе сведений по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, срок рассмотрения заявки составляет три рабочих дня. Услугодателем проверяется электронные копии документов, подтверждающих факт отсутствия единственного или обоих родителей, и/или статус законного представителя.

Проверка на соответствие основным требованиям, предъявляемым к услугополучателю и членам его семьи производится услугодателем посредством соответствующих государственных информационных систем.

Срок оказания госуслуги

  • при постановке на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов, не имеющих жилища на праве собственности на территории республики в течение последних пяти лет, – один рабочий день;
  • при постановке на учет нуждающихся в жилище, единственное жилище которых признано аварийным, – три рабочих дня;
  • при отсутствии данных в информационной системе сведений по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, – три рабочих дня.

Форма оказания госуслуги в первом случае (не имеющих жилища) полностью автоматизирования, во втором и третьем вариантах – частично автоматизированная.

В постановке на учет нуждающихся в жилище гражданам РК, кандасам отказывается в случаях, если:

  • они состоят в Единой республиканской электронной базе;
  • они имеют или имели жилища на праве собственности на территории РК в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в объекте информатизации;
  • они имеют предоставленное в пользование жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;
  • представленные документы или сведения содержали недостоверные данные;
  • они ранее получили и приватизировали жилища из государственного жилищного фонда;
  • они имеют единственное жилище, признанное аварийным, которое находится в другом населенном пункте;
  • они приобретали жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным банком, документов Системы государственного планирования РК, государственных программ жилищного строительства, концепции развития отрасли (сферы).

Указывается, что при выявлении оснований для отказа в оказании госуслуги услугодатель уведомляет заявителя о предварительном решении, об отказе в оказании государственной услуги, а также времени, дате и месте (способе) проведения заслушивания для возможности выразить позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не менее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее двух рабочих дней со дня уведомления.

По результатам заслушивания услугополучателю в форме электронного документа направляется положительный результат либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги.

По государственным услугам, по которым установлен менее чем трехдневный срок для оказания, заслушивание не проводится.

В случае несогласия с решением услугодателя заявитель вправе обжаловать его в судебном порядке в соответствии с Административным процедурно-процессуальным кодексом РК.

Приказ вводится в действие с 16 февраля 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Утверждены новые правила постановки на учет нуждающихся в жилье, в том числе кандасов
11:34, 25 апреля 2025
Утверждены новые правила постановки на учет нуждающихся в жилье, в том числе кандасов
В Казахстане обновили правила постановки на учет нуждающихся в жилье
10:42, 05 января 2024
В Казахстане обновили правила постановки на учет нуждающихся в жилье
Предоставление жилья нуждающимся из госфонда: внесены изменения
16:14, 05 ноября 2025
Предоставление жилья нуждающимся из госфонда: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
06:51, Сегодня
"Вашингтон" показал Овечкина в специальном мерче
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
06:30, Сегодня
С фаворита драфта НХЛ-2026 сняли обвинения в совершении особо тяжкого преступления
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
05:59, Сегодня
Стали известны результаты взвешивания всех бойцов UFC Vegas 113
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
05:28, Сегодня
Кто из казахстанцев выступит в первый день Олимпиады
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: