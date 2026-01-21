Утверждены цены на услуги АО "НИТ"

Приказом заместителя премьер-министра – министра искусственного интеллекта и цифрового развития от 8 января 2026 года утверждены в новой редакции цены на услуги, реализуемые АО "Национальные информационные технологии", сообщает Zakon.kz.

Так, цены на услуги по предоставлению информационно-коммуникационной платформы по сопровождению информационной системы "Социальный кошелек" составили: Расходы на услуги сервиса выдачи 1 рецепта – 21,60 тенге за единицу.

за единицу. Расходы на услуги сервиса горячего питания 1 школьника – 153,14 тенге за единицу.

за единицу. Услуга обеспечения функционирования национальной платформы искусственного интеллекта, сопровождения и системно-технического обслуживания национальной платформы искусственного интеллекта – 117 979 930 тенге (в месяц). Услуги по предоставлению информационно-коммуникационных услуг "Облачный документооборот": Стоимость за одного пользователя – 2637 тенге в месяц за единицу. Приказ вводится в действие с 31 января 2026 года.

