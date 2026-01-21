#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
507.05
594.82
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-9°
$
507.05
594.82
6.51
Общество

В Казахстане начнут масштабную цифровую модернизацию госаппарата

Глобализация, глобальный бизнес, бизнес, глобальная экономика, международный бизнес, международные отношения, международные связи, международная торговля, глобальные связи, цифровизация , фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 11:26 Фото: pixabay
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 21 января 2026 года на заседании правительства рассказал о мерах цифровой модернизации государственного аппарата, передает корреспондент Zakon.kz.

Ростислав Коняшкин заявил, что в рамках реализации поручений главы государства приступят к масштабной цифровой модернизации государственного аппарата.

"Ведется оцифровка реестра государственных функций. Осуществляется функциональный анализ с использованием искусственного интеллекта. Министерство финансов анализирует эффективность расходов на реализацию функций. Министерство национальной экономики проводит оптимизацию и приоритезацию функций с учетом достижения индикаторов. Далее проводится реинжиниринг и цифровизация государственных функций на платформе QazTech", – дополнил первый вице-министр.

По его словам, в результате будут обеспечены оптимизация расходов, цифровой мониторинг эффективности, а также повышение качества и скорости оказания услуг.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 21.01.2026 11:26
За массовые утечки персональных данных казахстанцев предложили ввести уголовную ответственность

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая рассказал о необходимости улучшить организационную культуру в государственном секторе.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
Читайте также
Без привязки к кабинету: в Казахстане внедрят цифровые рабочие места для госслужащих
11:54, 06 января 2026
Без привязки к кабинету: в Казахстане внедрят цифровые рабочие места для госслужащих
Беспилотное такси в Казахстане: Минцифры назвало возможных партнеров
11:46, 06 января 2026
Беспилотное такси в Казахстане: Минцифры назвало возможных партнеров
Назначен первый вице-министр ИИ и цифрового развития Казахстана
16:39, 23 декабря 2025
Назначен первый вице-министр ИИ и цифрового развития Казахстана
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: