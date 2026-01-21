В Казахстане начнут масштабную цифровую модернизацию госаппарата
Фото: pixabay
Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 21 января 2026 года на заседании правительства рассказал о мерах цифровой модернизации государственного аппарата, передает корреспондент Zakon.kz.
Ростислав Коняшкин заявил, что в рамках реализации поручений главы государства приступят к масштабной цифровой модернизации государственного аппарата.
"Ведется оцифровка реестра государственных функций. Осуществляется функциональный анализ с использованием искусственного интеллекта. Министерство финансов анализирует эффективность расходов на реализацию функций. Министерство национальной экономики проводит оптимизацию и приоритезацию функций с учетом достижения индикаторов. Далее проводится реинжиниринг и цифровизация государственных функций на платформе QazTech", – дополнил первый вице-министр.
По его словам, в результате будут обеспечены оптимизация расходов, цифровой мониторинг эффективности, а также повышение качества и скорости оказания услуг.
Материал по теме
За массовые утечки персональных данных казахстанцев предложили ввести уголовную ответственность
20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая рассказал о необходимости улучшить организационную культуру в государственном секторе.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript