В Казахстане начнут масштабную цифровую модернизацию госаппарата

Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития Ростислав Коняшкин 21 января 2026 года на заседании правительства рассказал о мерах цифровой модернизации государственного аппарата, передает корреспондент Zakon.kz.

Ростислав Коняшкин заявил, что в рамках реализации поручений главы государства приступят к масштабной цифровой модернизации государственного аппарата.

"Ведется оцифровка реестра государственных функций. Осуществляется функциональный анализ с использованием искусственного интеллекта. Министерство финансов анализирует эффективность расходов на реализацию функций. Министерство национальной экономики проводит оптимизацию и приоритезацию функций с учетом достижения индикаторов. Далее проводится реинжиниринг и цифровизация государственных функций на платформе QazTech", – дополнил первый вице-министр.

По его словам, в результате будут обеспечены оптимизация расходов, цифровой мониторинг эффективности, а также повышение качества и скорости оказания услуг.

20 января 2026 года президент Касым-Жомарт Токаев на V заседании Национального курултая рассказал о необходимости улучшить организационную культуру в государственном секторе.