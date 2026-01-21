Изменились правила реализации проектов ГЧП

Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики внесены изменения в правила планирования и реализации проектов ГЧП, включающие вопросы планирования проектов ГЧП, проведения конкурса и прямых переговоров по определению частного партнера, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что изменения и дополнения в конкурсную документацию вносятся по инициативе организатора конкурса или в ответ на запрос потенциального частного партнера.

Для внесения изменений и дополнений в конкурсную документацию организатор конкурса в срок не позднее 20 календарных дней до истечения срока представления конкурсных заявок объявляет о внесении изменений и дополнений в конкурсную документацию, а в случае проведения повторного конкурса по определению частного партнера – в срок не позднее 10 календарных дней.

С даты размещения объявления о внесении изменений или дополнений в конкурсную документацию на веб-портале государственно-частного партнерства течение срока подачи конкурсных заявок приостанавливается до размещения измененной конкурсной документации.

Организатор конкурса направляет проект изменений в конкурсную документацию на экспертизы и согласование.

Рассмотрение и отбор конкурсных заявок осуществляются Комиссией с учетом критериев определения лучшей конкурсной заявки, установленных конкурсной документацией, в том числе следующих критериев:

объем выплат государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства, который не может превышать объем выплат государственных обязательств, предусмотренный конкурсной документацией;

срок выплат государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства;

объем средств частного партнера, подлежащих привлечению для реализации проекта государственно-частного партнерства;

сроки строительства, создания, реконструкции, модернизации или эксплуатации объекта государственно-частного партнерства (месяцы, лет);

технико-экономические показатели объекта договора государственно-частного партнерства;

информация по доле внутристрановой ценности;

опыт реализованных проектов (наличие опыта строительства, создания, реконструкции, модернизации и (или) эксплуатации объектов (самостоятельно либо совместно с иными лицами в качестве участника), аналогичных объекту договора государственно-частного партнерства);

наличие квалифицированных специалистов;

предельные цены (тарифы) на производимые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, надбавки к таким ценам (тарифам) при осуществлении деятельности, предусмотренной договором государственно-частного партнерства;

риски, принимаемые на себя частным партнером.

Организатор конкурса направляет на согласование проект договора государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в него соответствующих изменений и дополнений, с приложением копий протокола о признании лучшей конкурсной заявки, в центральный либо местный уполномоченный орган по исполнению бюджета, а также в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий (по проекту государственно-частного партнерства, реализуемому в сферах естественных монополий).

Согласование проекта договора государственно-частного партнерства, в том числе при внесении в него соответствующих изменений, оформляется в виде письма о согласовании, либо не согласовании с отражением причин несогласования по каждому рассматриваемому вопросу.

Регистрация договора государственно-частного партнерства, в том числе в случае отсутствия государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства, осуществляется центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета или его территориальным подразделением.

При отсутствии государственных обязательств по проекту ГЧП регистрация договора осуществляется без решения соответствующей бюджетной комиссии при предоставлении подтверждающего письма центрального уполномоченного органа по бюджетной политике (по республиканским проектам) либо местного уполномоченного органа по государственному планированию об отсутствии государственных обязательств по проекту государственно-частного партнерства.

В Правилах приема объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность также уточняется, что частный партнер в течение 30 рабочих дней с момента наступления срока передачи объекта ГЧП в государственную собственность в соответствии с условиями договора ГЧП обращается в уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли – в отношении объектов ГЧП, относящихся к республиканской собственности или местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы), в отношении объектов ГЧП, относящихся к коммунальной собственности, с заявлением о передаче объекта в государственную собственность.

Если иное не установлено договором ГЧП, моментом наступления срока передачи объекта ГЧП в государственную собственность является дата утверждения акта приемки объекта в эксплуатацию.

Частный партнер вместе с заявлением представляет документы согласно Перечню документов, представляемых частным партнером при приеме объектов государственно-частного партнерства в государственную собственность согласно приложению к настоящим Правилам в уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли или местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) для передачи объектов ГЧП в государственную собственность.

Указывается, что частный партнер обеспечивает передачу объекта ГЧП государственному партнеру в надлежащем техническом состоянии, соответствующем требованиям договора ГЧП.

Приказ вводится в действие с 31 января 2026 года.