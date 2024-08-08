В Казахстане изменились правила формирования тарифов

Приказом заместителя премьер-министра – министра национальной экономики от 6 августа 2024 года внесены изменения в Правила формирования тарифов, сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, что формирование тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования в том числе предусматривает особенности определения тарифа по стимулирующему методу тарифного регулирования для субъектов, оказывающих регулируемые услуги в сферах передачи электрической энергии, водоснабжения и водоотведения, производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии, транспортировке нефти или нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, за исключением их транспортировки в целях транзита через территорию РК и экспорта за пределы республики.

Указывается, что формирование и утверждение тарифов с применением стимулирующего метода тарифного регулирования субъектов, оказывающих регулируемые услуги в сферах передачи электрической энергии, водоснабжения и водоотведения, производства, передачи, распределения и снабжения тепловой энергии, транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, за исключением их транспортировки в целях транзита через территорию РК и экспорта за пределы республики Казахстан осуществляется в соответствии с параграфом 3-1 главы 2 настоящих правил.

Вместе с тем в механизме расчета тарифа уточняется, что он определяет: "расчет тарифа с учетом стимулирующего метода тарифного регулирования на регулируемые услуги в сферах по передаче электрической энергии, водоснабжению и водоотведению, производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией и транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, за исключением их транспортировки в целях транзита через территорию Республики Казахстан и экспорта за пределы РК.

В новой редакции также изложен пункт, предусматривающий, что настоящий стимулирующий метод распространяются на субъектов, оказывающих регулируемые услуги в сферах по передаче электрической энергии, водоснабжению и водоотведению, транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, за исключением их транспортировки в целях транзита через территорию РК и экспорта за пределы республики, а также по производству, передаче, распределению или снабжению тепловой энергией, за исключением тепловой энергии, выработанной с использованием тепла грунта, грунтовых вод, рек, водоемов, сбросной воды промышленных предприятий и электростанций, канализационно-очистных сооружений.

Минимальные доли, указанные в пункте 208-30 правил, определяются ведомством уполномоченного органа на основании представленных субъектом материалов. Минимальные доли устанавливаются на уровне до 100% от прогнозируемой нормы амортизации и на уровне до 50% от прогнозируемой допустимой прибыли.



При этом оговаривается, что в случае если международным договором, ратифицированным РК, установлены обязательства, то минимальные доли устанавливаются на уровне до 50% от допустимой прибыли, которая направляется на обеспечение исполнения международного договора, при условии исполнения показателей качества, надежности и эффективности.

В каждом году регуляторного периода применяется механизм стимулирования производительности и эффективности, целью которого является стимулирование субъекта к достижению показателей качества и надежности, в том числе, с учетом инновационных решений. Ведомство уполномоченного органа определяет для субъекта показатели эффективности из перечня показателей качества и надежности.



Ведомство уполномоченного органа для субъектов, оказывающих регулируемые услуги по транспортировке нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам, за исключением их транспортировки в целях транзита через территорию РК и экспорта за пределы республики, устанавливает весовые коэффициенты для следующих показателей качества и надежности:



своевременное выполнение мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой;

внедрение инновационной технологии в предприятии по регулируемой услуге;

сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при его транспортировке, %;

снижение либо сохранение на принятом уровне удельного расхода электроэнергии на грузооборот нефти по магистральным трубопроводам, %;

количество нарушений законодательства в сфере естественных монополий, единиц;

обеспечение длительного безаварийного режима нефтепровода, %;

выполнение графиков утвержденных планов производства работ в целях предупреждения аварийных ситуаций, %;

время ликвидации аварий, ч;

соблюдение квалификационных требовании руководящего состава;

снижение износа основных средств.

Ведомство уполномоченного органа при определении для субъекта весовых коэффициентов показателей качества и надежности учитывает следующие приоритеты:

цели для соответствующего сектора (отрасли), установленные президентом РК, правительством РК, ведомством уполномоченного органа или документом Системы государственного планирования;

наличие данных или процессов, необходимых для получения данных, необходимых для оценки результатов деятельности по соответствующему показателю качества и надежности;

инвестиции субъекта;

поддержку методов производительности и стимулирования, которые действуют более одного регуляторного периода, путем минимизации изменений показателей качества и надежности, выбранных для субъекта в каждом регуляторном периоде;

внедрение инновационных решений в предприятиях по регулируемой услуге.

Также ведомство уполномоченного органа устанавливает весовые коэффициенты к каждому показателю качества и надежности для целей расчета штрафов субъекта.

При утверждении показателей качества и надежности ведомство уполномоченного органа определяет отрицательные показатели, соответствующие для улучшения оказания регулируемой услуги субъекта.

Указывается, что сумма весовых коэффициентов по всем показателям качества и надежности, указанных в пунктах 208-131, 208-132, 208-133 и 208-134 правил для субъекта равна 100%.

Если субъектом представлен не полный список показателей качества и надежности, то субъект предоставляет в ведомство уполномоченного органа анализ и/или расчеты о не учтенных показателях для включения их весовых долей на утвержденные показатели качества и надежности.

При отсутствии анализа или расчетов о не учтенных показателях ведомство уполномоченного органа исключает долю каждого не учтенного показателя качества и надежности от всех весовых коэффициентов в размере 10%.

При определении весового коэффициента ведомство уполномоченного органа рассчитывает показатель качества и надежности по следующей приоритетности:

менее приоритетный показатель приравненный Х, при этом величина показателя составляет не менее 1%, но не более 2%;

следующий показатель за менее приоритетным показателем равно Х+У, при этом величина показателя У составляет не менее 1%, но не более 2%;

наиболее приоритетных два показателя (Х+У)*К, где величина К равна количеству показателям качества и надежности.

По оставшимся показателям качества и надежности весовой коэффициент распределяется равномерно по остаточному принципу, который не превышает наиболее приоритетные два показателя.

При установлении весовых коэффициентов показателей качества и надежности для субъекта ведомство уполномоченного органа учитывает относительную важность показателя качества и надежности.

Ведомство уполномоченного органа меняет весовые коэффициенты, применяемые к отдельным показателям качества и надежности в пределах определенного регуляторного периода, исходя из необходимости разработки процедур сбора, мониторинга и проверки показателя качества и надежности и наличия ресурсов в субъектах.

При изменении весовых коэффициентов показателя качества и надежности на определенный регуляторный период ведомство уполномоченного органа основывается на общих для субъектов подходах.

Приказ вводится в действие с 17 августа 2024 года.