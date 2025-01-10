На какие проекты направят возвращенные государству незаконные активы: изменены критерии

Заместитель премьер-министра – министр национальной экономики приказом от 5 января 2025 года внес изменения в Правила отбора и определения критериев социальных и экономических проектов, сообщает Zakon.kz.

Поправками предусматривается, что критериями определения социальных и экономических проектов для финансирования за счет средств Специального государственного фонда являются:

соответствие проектов документам Системы государственного планирования, ежегодным посланиям и поручениям Президента;

соответствие проектов одному из приоритетных направлений бюджетной инвестиционной политики (диверсификация экономики и инфраструктурно-инновационное развитие, модернизация социальной сферы);

соответствие проектов по строительству или реконструкции объектов технически несложным или типовым проектам;

соответствие проектов Системе региональных стандартов для населенных пунктов.

Также в правила добавлены новые нормы, в которых говорится:

В случае инициирования проекта общественностью или освещения его в СМИ, социальных сетях государственные органы обеспечивают вынесение поднимаемого вопроса на соответствующую ведомственную комиссию для рассмотрения возможности его реализации за счет средств Специального госфонда.

Кроме того, допускается направление средств Фонда на софинансирование проектов при их соответствии указанным критериям.

Приказ вводится в действие с 20 января 2025 года.

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