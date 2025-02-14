Создание особо охраняемых территорий: внесены изменения

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Приказом МЭПР от 10 февраля 2025 года внесены изменения в Правила разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию или расширению особо охраняемых природных территорий, а также корректировки технико-экономического обоснования, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что проект технико-экономического обоснования по созданию или расширению особо охраняемой природной территории включает: проект планировки особо охраняемой природной территории и ее инфраструктуры (генеральный план развития инфраструктуры): мест размещения туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян, стоянок для транспорта, в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям, кемпингов, палаточных лагерей, гостиниц, мотелей, туристских баз, объектов общественного питания, торговли и другого культурно-бытового назначения, трубопроводов, линий электропередачи и связи, дорог с учетом развития экологического туризма. В свою очередь проект планировки особо охраняемой природной территории и ее инфраструктуры (генеральный план развития инфраструктуры) включает планирование инфраструктуры туризма: определение мест размещения объектов туристского и рекреационного назначения: туристских маршрутов (троп), смотровых площадок, бивачных полян, стоянок для транспорта, в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям, кемпингов, палаточных лагерей, гостиниц, мотелей, туристских баз (комплексов) объектов общественного питания, торговли и другого культурно-бытового назначения, контрольно-пропускных пунктов, аншлагов (с краткой характеристикой планируемых объектов и расчетом допустимых рекреационных нагрузок, пропускной способности) с учетом функционального зонирования территории, экологических требований, эстетичности, долговечности, экономичности и безопасности для туристов и окружающей среды. Материал по теме Новой точкой экономического роста должен стать туризм – Токаев Приказ вводится в действие с 24 февраля 2025 года.

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