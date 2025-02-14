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Право

Создание особо охраняемых территорий: внесены изменения

База отдыха в горах, базы отдыха в горах, отдых в горах, горы, горная местность, фото - Новости Zakon.kz от 14.02.2025 10:56 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Приказом МЭПР от 10 февраля 2025 года внесены изменения в Правила разработки проектов естественно-научных и технико-экономических обоснований по созданию или расширению особо охраняемых природных территорий, а также корректировки технико-экономического обоснования, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что проект технико-экономического обоснования по созданию или расширению особо охраняемой природной территории включает:

  • проект планировки особо охраняемой природной территории и ее инфраструктуры (генеральный план развития инфраструктуры): мест размещения туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян, стоянок для транспорта, в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям, кемпингов, палаточных лагерей, гостиниц, мотелей, туристских баз, объектов общественного питания, торговли и другого культурно-бытового назначения, трубопроводов, линий электропередачи и связи, дорог с учетом развития экологического туризма.  

В свою очередь проект планировки особо охраняемой природной территории и ее инфраструктуры (генеральный план развития инфраструктуры) включает планирование инфраструктуры туризма:

  • определение мест размещения объектов туристского и рекреационного назначения: туристских маршрутов (троп), смотровых площадок, бивачных полян, стоянок для транспорта, в том числе с электрозарядными станциями в местах, имеющих доступ к электрическим сетям, кемпингов, палаточных лагерей, гостиниц, мотелей, туристских баз (комплексов) объектов общественного питания, торговли и другого культурно-бытового назначения, контрольно-пропускных пунктов, аншлагов (с краткой характеристикой планируемых объектов и расчетом допустимых рекреационных нагрузок, пропускной способности) с учетом функционального зонирования территории, экологических требований, эстетичности, долговечности, экономичности и безопасности для туристов и окружающей среды. 

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Приказ вводится в действие с 24 февраля 2025 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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