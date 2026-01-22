Акции каких вузов находятся в госсобственности и не подлежат отчуждению

Фото: Zakon.kz

Постановлением правительства от 19 января 2026 года внесены изменения в перечень объектов, в том числе стратегических, находящихся в государственной собственности и собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен пункт: Акции следующих организаций высшего и послевузовского образования: НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби";

НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева";

НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая";

НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева";

НАО "Казахский национальный женский педагогический университет";

НАО "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова";

НАО "Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева";

НАО "Атырауский университет имени Халела Досмухамедова";

НАО "Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырая Алтынсарина";

НАО "Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова";

НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева";

НАО "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова";

НАО "Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова";

НАО "Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е. А. Букетова";

НАО "Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова";

НАО "Карагандинский индустриальный университет";

НАО "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова";

НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова";

НАО "Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы";

НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата";

НАО "Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан";

НАО "Рудненский индустриальный университет";

НАО "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева";

НАО "Торайгыров университет";

НАО "Шәкәрім университет";

НАО "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова";

НАО "Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібекова";

НАО "Медицинский университет Астана";

НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова";

НАО "Медицинский университет Семей";

НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова";

НАО "Международный университет туризма и гостеприимства";

НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет";

НАО "Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина";

НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана";

НАО "Карагандинский медицинский университет";

НАО "Таразский университет имени М. Х. Дулати";

НАО "Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации". Постановление вводится в действие с 22 января 2026 года.

