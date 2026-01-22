#Казахстан в сравнении
Право

Акции каких вузов находятся в госсобственности и не подлежат отчуждению

Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби, КазНУ имени Аль-Фараби, университет, университеты, вуз, вузы, абитуриент, абитуриенты, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, студенты, студент, фото - Новости Zakon.kz от 22.01.2026 10:01 Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 19 января 2026 года внесены изменения в перечень объектов, в том числе стратегических, находящихся в государственной собственности и собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен пункт: Акции следующих организаций высшего и послевузовского образования:

  • НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби";
  • НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева";
  • НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая";
  • НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева";
  • НАО "Казахский национальный женский педагогический университет";
  • НАО "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова";
  • НАО "Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева";
  • НАО "Атырауский университет имени Халела Досмухамедова";
  • НАО "Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырая Алтынсарина";
  • НАО "Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова";
  • НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева";
  • НАО "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова";
  • НАО "Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова";
  • НАО "Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е. А. Букетова";
  • НАО "Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова";
  • НАО "Карагандинский индустриальный университет";
  • НАО "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова";
  • НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова";
  • НАО "Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы";
  • НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата";
  • НАО "Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан";
  • НАО "Рудненский индустриальный университет";
  • НАО "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева";
  • НАО "Торайгыров университет";
  • НАО "Шәкәрім университет";
  • НАО "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова";
  • НАО "Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібекова";
  • НАО "Медицинский университет Астана";
  • НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова";
  • НАО "Медицинский университет Семей";
  • НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова";
  • НАО "Международный университет туризма и гостеприимства";
  • НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет";
  • НАО "Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина";
  • НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана";
  • НАО "Карагандинский медицинский университет";
  • НАО "Таразский университет имени М. Х. Дулати";
  • НАО "Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации".

Постановление вводится в действие с 22 января 2026 года.

