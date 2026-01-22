Акции каких вузов находятся в госсобственности и не подлежат отчуждению
Фото: Zakon.kz
Постановлением правительства от 19 января 2026 года внесены изменения в перечень объектов, в том числе стратегических, находящихся в государственной собственности и собственности субъектов квазигосударственного сектора, не подлежащих отчуждению, сообщает Zakon.kz.
В частности, в новой редакции изложен пункт: Акции следующих организаций высшего и послевузовского образования:
- НАО "Казахский национальный университет имени аль-Фараби";
- НАО "Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева";
- НАО "Казахский национальный педагогический университет имени Абая";
- НАО "Казахский национальный исследовательский технический университет имени К. И. Сатпаева";
- НАО "Казахский национальный женский педагогический университет";
- НАО "Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова";
- НАО "Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева";
- НАО "Атырауский университет имени Халела Досмухамедова";
- НАО "Аркалыкский педагогический университет имени Ыбырая Алтынсарина";
- НАО "Восточно-Казахстанский университет имени Сарсена Аманжолова";
- НАО "Восточно-Казахстанский технический университет имени Д. Серикбаева";
- НАО "Жетысуский университет имени Ильяса Жансугурова";
- НАО "Западно-Казахстанский университет имени Махамбета Утемисова";
- НАО "Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е. А. Букетова";
- НАО "Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова";
- НАО "Карагандинский индустриальный университет";
- НАО "Каспийский университет технологий и инжиниринга имени Ш. Есенова";
- НАО "Кокшетауский университет имени Ш. Уалиханова";
- НАО "Костанайский региональный университет имени Ахмет Байтұрсынұлы";
- НАО "Кызылординский университет имени Коркыт Ата";
- НАО "Павлодарский педагогический университет имени Әлкей Марғұлан";
- НАО "Рудненский индустриальный университет";
- НАО "Северо-Казахстанский университет имени Манаша Козыбаева";
- НАО "Торайгыров университет";
- НАО "Шәкәрім университет";
- НАО "Южно-Казахстанский университет имени М. Ауэзова";
- НАО "Южно-Казахстанский педагогический университет имени Өзбекәлі Жәнібекова";
- НАО "Медицинский университет Астана";
- НАО "Казахский национальный медицинский университет имени С. Д. Асфендиярова";
- НАО "Медицинский университет Семей";
- НАО "Западно-Казахстанский медицинский университет имени Марата Оспанова";
- НАО "Международный университет туризма и гостеприимства";
- НАО "Казахский национальный аграрный исследовательский университет";
- НАО "Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина";
- НАО "Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана";
- НАО "Карагандинский медицинский университет";
- НАО "Таразский университет имени М. Х. Дулати";
- НАО "Казахский национальный университет водного хозяйства и ирригации".
Постановление вводится в действие с 22 января 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript