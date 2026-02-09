#Казахстан в сравнении
Токаев ратифицировал закон о сотрудничестве Казахстана и Монголии в пенсионной сфере

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере", сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Акорды за 9 февраля 2026 года, текст закона публикуется в печати.

22 января 2026 года сенатор Амангельды Есбай напомнил, что соглашение было подписано в городе Улан-Баторе в рамках официального визита главы государства в Монголию 29 октября 2024 года.

По его словам, цель соглашения – регулирование правовых отношений в сфере назначения пенсионных выплат физическим лицам. В частности, предусматриваются механизмы взаимного признания трудового стажа в солидарной пенсионной системе, а также зачета в трудовой стаж периодов прохождения военной службы и времени обучения в организациях высшего и среднего специального образования.

Кроме того, соглашением предусмотрена новая форма сотрудничества между Казахстаном и Монголией в части экспорта накопительных пенсий.

Анастасия Московчук
