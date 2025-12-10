#Казахстан в сравнении
Монголия и Казахстан будут взаимно учитывать стаж для пенсионных выплат

Депутаты Мажилиса 10 декабря 2025 года приняли закон РК о ратификации соглашения между правительствами Казахстана и Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере и направили его в Сенат Парламента, передает корреспондент Zakon.kz.

В заключении указано, что целью законопроекта является ратификация соглашения между правительством РК и правительством Монголии о сотрудничестве в пенсионной сфере, подписанного в Улан-Баторе 29 октября 2024 года.

Ратифицируемое соглашение направлено на обеспечение прав граждан обеих стран в области пенсионного обеспечения.

В частности, предоставления дополнительных возможностей для граждан Республики Казахстан и Монголии при переезде на территории другой страны в части признания и зачета трудового стажа при назначении пенсионных выплат, а именно:

  • в целях учета стажа при расчете солидарных и базовых пенсий;
  • при экспортировании накопительных пенсий, формируемых в рамках пенсионной системы Республики Казахстан.

Данное соглашение не распространяется на следующие пенсии:

  • в Казахстане на пенсионные выплаты за выслугу лет;
  • в Монголии на пенсии за военную службу.
"Назначение и выплата пенсий гражданам данных государств осуществляется по законодательству государства проживания. Реализация законопроекта будет способствовать дальнейшему развитию международного сотрудничества, укреплению социальных гарантий и прав граждан, а также усилению взаимного доверия между двумя государствами", – говорится в документе.

10 сентября 2025 года Мажилис ратифицировал важный документ по определению МЗП.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
