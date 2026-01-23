#Казахстан в сравнении
Право

Уведомление о получении заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов: подготовлена форма

Аудит, расчет, аудитор, юридическая проверка, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, договоры, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, фото - Новости Zakon.kz от 23.01.2026 15:10 Фото: freepik
Комитет госдоходов подготовил приказ министра финансов "Об утверждении формы уведомления о получении заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов", сообщает Zakon.kz.

В частности, утверждается форма уведомления о получении заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов для подтверждения экспорта товара на территорию государств-членов Евразийского экономического союза.

Как ожидается, принятие проекта позволит усовершенствовать налоговое администрирование по контролю неправомерного применения "0" ставки налога на добавленную стоимость при экспорте товаров на территорию государств-членов Евразийского экономического союза путем осуществления дистанционного контроля по полученным сведениям. 

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 февраля.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
