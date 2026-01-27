#Казахстан в сравнении
Право

Разработана новая форма уведомления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Аудит, расчет, аудитор, графики, график, экономика, предпринимательство, бизнес, инвестиционные контракты, инвестиции, инвестирование, рост экономики, экономический рост, график роста, графики роста, финансы, финансовый рост, рейтинг, рейтинги, фото - Новости Zakon.kz от 27.01.2026 14:52 Фото: freepik
Подготовлен проект приказа министра финансов РК "Об утверждении формы уведомления о получении заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов", сообщает Zakon.kz.

Проектом утверждается форма уведомления о получении заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов для подтверждения экспорта товара на территорию государств – членов Евразийского экономического союза.

Цель проекта – совершенствование налогового администрирования по контролю неправомерного применения "0" ставки налога на добавленную стоимость при экспорте товаров на территорию государств – членов Евразийского экономического союза путем осуществления дистанционного контроля по полученным сведениям.

В Минфине также отметили, что принятие проекта позволит сократить теневую экономику и, соответственно, увеличить поступление налогов в бюджет.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 февраля.

