Разработана новая форма уведомления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Подготовлен проект приказа министра финансов РК "Об утверждении формы уведомления о получении заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов", сообщает Zakon.kz.

Проектом утверждается форма уведомления о получении заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов для подтверждения экспорта товара на территорию государств – членов Евразийского экономического союза.

Цель проекта – совершенствование налогового администрирования по контролю неправомерного применения "0" ставки налога на добавленную стоимость при экспорте товаров на территорию государств – членов Евразийского экономического союза путем осуществления дистанционного контроля по полученным сведениям.

В Минфине также отметили, что принятие проекта позволит сократить теневую экономику и, соответственно, увеличить поступление налогов в бюджет.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 февраля.