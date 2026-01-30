#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Право

Единый порядок изменения договоров банковского займа и микрокредита установят в Казахстане

Кредит, кредитование, займ, долг, ипотека, автокредит, автокредитование, расходы, доходы, финансы, деньги, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 08:58 Фото: freepik
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка подготовило проект правил рассмотрения изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита, сообщает Zakon.kz.

Проект содержит Правила рассмотрения изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита, перечня документов, прилагаемых к заявлению заемщика – физического лица о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита, а также порядка информирования банком, организацией, осуществляющей отдельные виды банковских операций, и организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, уполномоченного органа о результатах рассмотрения заявлений заемщиков – физических лиц о внесении изменений в условия договора банковского займа и договора о предоставлении микрокредита.

Документ разработан в реализацию нового закона "О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан".

Проектом устанавливается единый порядок рассмотрения банками, организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, и микрофинансовыми организациями заявлений заемщиков – физических лиц об изменении условий договоров банковского займа и микрокредита, а также порядок информирования уполномоченного органа о результатах их рассмотрения.

В правилах отражены:

  • требования к документам, подтверждающим ухудшение финансового положения заемщика (включая упрощенный перечень для лиц с инвалидностью I и II групп);
  • сроки рассмотрения заявлений и внесения изменений в договоры;
  • запрет на меры принудительного взыскания и предварительные платежи в период рассмотрения;
  • обязанность разъяснять право обращения к финансовому омбудсману;
  • требования к внутренним процедурам реструктуризации задолженности.

Помимо этого, проект предусматривает обязательную отсрочку по погашению основного долга и вознаграждения сроком не менее трех месяцев без взимания комиссий для социально уязвимых заемщиков и лиц, пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций.

Также вводится процедура коллективного урегулирования задолженности для заемщиков с просроченной задолженностью перед двумя и более кредиторами по необеспеченным потребительским кредитам через платформу финансового омбудсмана с реструктуризацией сроком от 12 до 60 месяцев.

Отдельной главой устанавливается порядок предоставления военнослужащим срочной службы отсрочки по погашению основного долга и вознаграждения на период прохождения службы и 60 дней после ее окончания без начисления вознаграждения, а также обязанность кредиторов снять ограничения по счетам в течение 5 рабочих дней.

Документ способствует формированию прозрачной системы досудебного урегулирования задолженности и усилению социальной защиты заемщиков, пояснили в Агентстве.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 13 февраля 2026 года.

Мы сообщали, что в Казахстане разработаны признаки для определения крупного участника банка.

Читайте также
Казахстанцы смогут менять условия микрокредита после просрочки
09:50, 27 декабря 2023
Казахстанцы смогут менять условия микрокредита после просрочки
Изменения условий предоставления микрокредита: поправки в правила
11:48, 06 февраля 2024
Изменения условий предоставления микрокредита: поправки в правила
Как можно изменить условия договора о предоставлении кредита: внесены изменения
10:06, 05 сентября 2025
Как можно изменить условия договора о предоставлении кредита: внесены изменения
