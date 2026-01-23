Прокуроры и следователи будут проходить аттестацию для получения адвокатской лицензии

Министерство юстиции подготовило приказ, которым вносятся поправки в части лицензирования адвокатской и нотариальной деятельности, сообщает Zakon.kz.

Проект предусматривает прохождение аттестации на занятие адвокатской и нотариальной деятельностью в автоматизированном режиме с исключением аттестационной комиссии юстиции.

Кроме того, предлагается исключить прокуроров и следователей из категорий лиц, освобождаемых от прохождения аттестации для получения лицензии на занятие адвокатской деятельностью.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 февраля.