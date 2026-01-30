#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Право

Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Законодательство, закон, законы, законодательные акты, правовые акты, правовая система, законодательная база, права, правовые нормы, весы Фемиды, правосудие, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 17:19 Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
  • Фонд социального медицинского страхования передали в ведение Министерства финансов: правительство подписало постановление.
  • В Казахстане появится несколько новых стратегических гидротехнических сооружений.
  • Пилотный проект по внедрению цифрового тенге с маркировкой НДС для участников государственных закупок запустят в Казахстане в феврале.
  • Госорганы будут передавать в АФМ информацию, связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
  • Разрешение на специальное водопользование можно оформить в электронном виде через Национальную информационную систему водных ресурсов: запущен пилотный проект.
  • Нормативные правовые акты будут поступать в Эталонный контрольный банк исключительно в электронном виде.
  • Сотрудникам прокуратуры выплатят подъемное пособие при переезде в случае перемещения и выдвижения по службе.
  • Минздрав обновил правила проведения клинических исследований лекарств и медицинских изделий.
  • Токаев скорректировал функции АРРФР, АФМ и АЗРК.
  • Минюст утвердил Квалификационные требования к организациям по коллективному управлению правами.
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
