Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю

Фото: Zakon.kz

Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.

Фонд социального медицинского страхования передали в ведение Министерства финансов: правительство подписало постановление.

В Казахстане появится несколько новых стратегических гидротехнических сооружений.

Пилотный проект по внедрению цифрового тенге с маркировкой НДС для участников государственных закупок запустят в Казахстане в феврале.

Госорганы будут передавать в АФМ информацию, связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.

Разрешение на специальное водопользование можно оформить в электронном виде через Национальную информационную систему водных ресурсов: запущен пилотный проект.

Нормативные правовые акты будут поступать в Эталонный контрольный банк исключительно в электронном виде.

Сотрудникам прокуратуры выплатят подъемное пособие при переезде в случае перемещения и выдвижения по службе.

Минздрав обновил правила проведения клинических исследований лекарств и медицинских изделий.

Токаев скорректировал функции АРРФР, АФМ и АЗРК.

Минюст утвердил Квалификационные требования к организациям по коллективному управлению правами.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: