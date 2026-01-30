Какие изменения в законодательстве произошли за рабочую неделю
Фото: Zakon.kz
Цифровая система "PRG." подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за текущую рабочую неделю, сообщает Zakon.kz.
- Фонд социального медицинского страхования передали в ведение Министерства финансов: правительство подписало постановление.
- В Казахстане появится несколько новых стратегических гидротехнических сооружений.
- Пилотный проект по внедрению цифрового тенге с маркировкой НДС для участников государственных закупок запустят в Казахстане в феврале.
- Госорганы будут передавать в АФМ информацию, связанную с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и финансированием распространения оружия массового уничтожения.
- Разрешение на специальное водопользование можно оформить в электронном виде через Национальную информационную систему водных ресурсов: запущен пилотный проект.
- Нормативные правовые акты будут поступать в Эталонный контрольный банк исключительно в электронном виде.
- Сотрудникам прокуратуры выплатят подъемное пособие при переезде в случае перемещения и выдвижения по службе.
- Минздрав обновил правила проведения клинических исследований лекарств и медицинских изделий.
- Токаев скорректировал функции АРРФР, АФМ и АЗРК.
- Минюст утвердил Квалификационные требования к организациям по коллективному управлению правами.
