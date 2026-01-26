Подъемное пособие получат сотрудники прокуратуры при перемещении по службе

Генеральный прокурор приказом от 21 января 2026 года внес дополнения в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат сотрудникам системы органов прокуратуры РК, сообщает Zakon.kz.

Правила дополнены новой главой, которая устанавливает порядок выплаты подъемного пособия при перемещении и выдвижении по службе сотрудников системы органов прокуратуры.

При перемещении и выдвижении по службе сотрудника, связанных с переездом из одного населенного пункта в другой на удаление более пятидесяти километров, ему выплачивается подъемное пособие в размере двухмесячного денежного содержания на самого сотрудника и половины месячного денежного содержания на каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним.

Для расчета подъемного пособия применяется денежное содержание на дату назначения сотрудника.

В случае если супруг и супруга являются сотрудниками системы органов прокуратуры, подъемное пособие на остальных членов их семьи выплачивается по их выбору одному из них из окладов денежного содержания получателя этого пособия.

При перемещении и выдвижении по службе сотрудника системы органов прокуратуры ему возмещаются за счет бюджетных средств затраты за перевозку до десяти тонн собственного имущества, а также за проезд на железнодорожном, водном, автомобильном транспорте, включая членов семьи, переехавших в месте с ним.

Согласно документу, протяженность автодорог определяется между границами населенных пунктов от пункта убытия до пункта назначения. При этом расстояние между населенными пунктами рассчитывается по кратчайшему пути, независимо от значения автомобильных дорог.

Основанием для выплаты подъемного пособия является приказ.

Приказ издается после предоставления следующих документов:

рапорт в произвольной форме;

документы по провозу имущества (договор, товарно-транспортная накладная, акт выполненных работ, фискальный чек, приходный кассовый ордер, счет-фактура);

проездные документы;

справка о составе семьи на дату назначения, выданная кадровым подразделением органов прокуратуры;

копии документов, подтверждающих родство членов семьи;

справка учебного заведения о том, что лица в возрасте до двадцати трех лет являются обучающимися очной формы обучения;

документы об отсутствии самостоятельного источника дохода у родителей, находящихся на иждивении сотрудника.

Под членами семьи сотрудников понимаются:

супруга, совместные или одного из супругов несовершеннолетние дети (усыновленные, удочеренные, находящиеся на иждивении или под опекой);

дети супруга (супруги), обучающиеся в организациях образования по очной форме обучения, в возрасте до 23 лет;

дети с инвалидностью (усыновленные, удочеренные, находящиеся на иждивении или под опекой) и дети с инвалидностью супруга, которым установлена инвалидность до 18 лет;

родители и родители супруга, находящиеся на иждивении сотрудника.

Кроме того, лицами, находящимися на иждивении, признаются члены семьи сотрудника правоохранительного органа, проживающие за счет его дохода и не имеющие самостоятельного источника дохода.

Приказ вводится в действие с 3 февраля 2026 года.

Мы сообщали, что прокуроры и следователи будут проходить аттестацию для получения адвокатской лицензии – Минюст разработал соответствующий проект приказа.