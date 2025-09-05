#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+26°
$
540.05
629.16
6.65
Право

Новый вид выплат будут получать военнослужащие органов гражданской защиты

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 14:15 Фото: Zakon.kz
Приказом МЧС от 29 августа 2025 года внесены дополнения в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим органов гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым параграфом, предусматривающим полевые выплаты, – Полевые выплаты при направлении военнослужащих на полевые выходы (за исключением специальных полевых работ), выходы в море, участие в учениях или походах кораблей.

Военнослужащим (за исключением военнослужащих срочной воинской службы, курсантов и кадетов военных учебных заведений, военнообязанных, призванных на воинские сборы, военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве) за период полевых выходов, выходов в море, участия в учениях или походах кораблей, осуществляются полевые выплаты.

Полевые выплаты осуществляются финансовой службой воинской части гражданской обороны одновременно с выплатой денежного довольствия за текущий месяц в размере 1,2-кратного месячного расчетного показателя за сутки без оплаты командировочных расходов за нахождение на полевых выходах (за исключением специальных полевых работ) независимо от места дислокации вне постоянного места жительства, выходов в море, участия в учениях или походах кораблей.

Выплаты производятся свыше одних суток за каждые сутки за нахождение на полевых выходах, выходах в море, участия в учениях или походах кораблей.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Увеличилась территория СЭЗ "Jibek Joly"
Право
14:27, Сегодня
Увеличилась территория СЭЗ "Jibek Joly"
Обновлены требования к заключению договора по кредитам
Право
12:17, Сегодня
Обновлены требования к заключению договора по кредитам
Правительство утвердило систему стандартов для населенных пунктов
Право
11:53, Сегодня
Правительство утвердило систему стандартов для населенных пунктов
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: