Новый вид выплат будут получать военнослужащие органов гражданской защиты

Приказом МЧС от 29 августа 2025 года внесены дополнения в Правила выплаты денежного довольствия, пособий и прочих выплат военнослужащим органов гражданской защиты, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила дополнены новым параграфом, предусматривающим полевые выплаты, – Полевые выплаты при направлении военнослужащих на полевые выходы (за исключением специальных полевых работ), выходы в море, участие в учениях или походах кораблей.

Военнослужащим (за исключением военнослужащих срочной воинской службы, курсантов и кадетов военных учебных заведений, военнообязанных, призванных на воинские сборы, военнослужащих, проходящих воинскую службу в резерве) за период полевых выходов, выходов в море, участия в учениях или походах кораблей, осуществляются полевые выплаты.

Полевые выплаты осуществляются финансовой службой воинской части гражданской обороны одновременно с выплатой денежного довольствия за текущий месяц в размере 1,2-кратного месячного расчетного показателя за сутки без оплаты командировочных расходов за нахождение на полевых выходах (за исключением специальных полевых работ) независимо от места дислокации вне постоянного места жительства, выходов в море, участия в учениях или походах кораблей.

Выплаты производятся свыше одних суток за каждые сутки за нахождение на полевых выходах, выходах в море, участия в учениях или походах кораблей.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года.