"Байтерек" выплатит дивиденды на госпакет акций 15% от чистого дохода

Постановлением правительства от 29 мая 2024 года внесены дополнения в постановление от 27 марта 2020 года "О дивидендах на государственные пакеты акций и доходах на государственные доли участия в организациях", сообщает Zakon.kz.

В частности, постановление дополнено следующим пунктом:

Акционерное общество "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", 100% акций которого находятся в республиканской собственности, в целях обеспечения финансовой устойчивости направляет на выплату дивидендов на государственный пакет акций 15% от чистого дохода, отраженного в консолидированной годовой финансовой отчетности по итогам 2023 года.

Государственному органу, осуществляющему права владения и пользования государственным пакетом акций АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", предписано в срок до 30 июня 2025 года предоставить уполномоченному органу по управлению государственным имуществом информацию об использовании в 2024 году чистого дохода, отраженного в консолидированной годовой финансовой отчетности по итогам 2023 года, остающегося в распоряжении акционерного общества "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".

Постановление вводится в действие с 4 июня 2024 года.