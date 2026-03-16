Токаев подписал закон по поддержке туротрасли и детского спорта

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта", сообщает Zakon.kz.

Ключевое изменение подразумевает внедрение подушевого норматива финансирования в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), что позволит увеличить расходы на одного спортсмена до 415 тысяч тенге в год против нынешних 233 тысяч тенге в среднем.

Закон также вводит обязательный ежегодный аудит финансовой отчетности единого оператора, распределяющего внебюджетные средства на развитие физической культуры и спорта.

Кроме того, закон предусматривает господдержку туризма. В частности:

уточнили полномочия профильного министерства по установлению требований к туристскому продукту и мерам господдержки;

определили порядок субсидирования части расходов бизнеса на содержание санитарно-гигиенических узлов на туристских объектах и по маршрутам следования;

определили механизм возмещения части затрат предпринимателей при строительстве и реконструкции визит-центров и мест размещения туристов.

Ранее парламентарии отмечали, что эти меры позволят улучшить качество туристической инфраструктуры и доступность спортивных объектов для детей.



