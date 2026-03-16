Право

Токаев подписал закон по поддержке туротрасли и детского спорта

Фото: pexels
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта", сообщает Zakon.kz.

Ключевое изменение подразумевает внедрение подушевого норматива финансирования в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), что позволит увеличить расходы на одного спортсмена до 415 тысяч тенге в год против нынешних 233 тысяч тенге в среднем.

Закон также вводит обязательный ежегодный аудит финансовой отчетности единого оператора, распределяющего внебюджетные средства на развитие физической культуры и спорта.

Кроме того, закон предусматривает господдержку туризма. В частности:

  • уточнили полномочия профильного министерства по установлению требований к туристскому продукту и мерам господдержки;
  • определили порядок субсидирования части расходов бизнеса на содержание санитарно-гигиенических узлов на туристских объектах и по маршрутам следования;
  • определили механизм возмещения части затрат предпринимателей при строительстве и реконструкции визит-центров и мест размещения туристов.

Ранее парламентарии отмечали, что эти меры позволят улучшить качество туристической инфраструктуры и доступность спортивных объектов для детей.


Лариса Черненко
Читайте также
Токаев подписал закон о запрете вейпов
18:01, 19 апреля 2024
Токаев подписал закон о запрете вейпов
Токаев подписал закон об увольнении политических служащих в связи с утратой доверия
17:14, 20 марта 2023
Токаев подписал закон об увольнении политических служащих в связи с утратой доверия
Токаев подписал закон, предусматривающий развитие инфраструктуры для электромобилей
12:08, 18 июля 2024
Токаев подписал закон, предусматривающий развитие инфраструктуры для электромобилей
Читайте также
Турнир UFC возвращается в Азербайджан: подробности
17:45, Сегодня
Турнир UFC возвращается в Азербайджан: подробности
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
17:21, Сегодня
Дикая сенсация случилась в матче казахстанского теннисиста в Испании
"Трагедией" завершился матч "Елимая" против "Алтая" в КПЛ-2026
16:56, Сегодня
"Трагедией" завершился матч "Елимая" против "Алтая" в КПЛ-2026
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
16:44, Сегодня
Токаев подписал закон об изменениях по вопросам туризма и детского спорта
