Токаев подписал закон по поддержке туротрасли и детского спорта
Фото: pexels
Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки туристской отрасли и детского спорта", сообщает Zakon.kz.
Ключевое изменение подразумевает внедрение подушевого норматива финансирования в детско-юношеских спортивных школах (ДЮСШ), что позволит увеличить расходы на одного спортсмена до 415 тысяч тенге в год против нынешних 233 тысяч тенге в среднем.
Закон также вводит обязательный ежегодный аудит финансовой отчетности единого оператора, распределяющего внебюджетные средства на развитие физической культуры и спорта.
Кроме того, закон предусматривает господдержку туризма. В частности:
- уточнили полномочия профильного министерства по установлению требований к туристскому продукту и мерам господдержки;
- определили порядок субсидирования части расходов бизнеса на содержание санитарно-гигиенических узлов на туристских объектах и по маршрутам следования;
- определили механизм возмещения части затрат предпринимателей при строительстве и реконструкции визит-центров и мест размещения туристов.
Ранее парламентарии отмечали, что эти меры позволят улучшить качество туристической инфраструктуры и доступность спортивных объектов для детей.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript