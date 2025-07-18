В Казахстане утвердили правила общего водопользования
Типовые правила определяют порядок осуществления физическими лицами общего водопользования на водных объектах общего пользования.
Общее водопользование осуществляется физическими лицами для удовлетворения личных потребностей в рекреации, туризме, любительском (спортивном) рыболовстве и иных формах досуга, не связанных с осуществлением хозяйственной или предпринимательской деятельности, а также водопоя сельскохозяйственных животных на пастбищах.
Специальное разрешение для осуществления общего водопользования не требуется.
Предусматривается, что местные исполнительные органы для реализации физическими лицами права общего водопользования:
- обеспечивают беспрепятственный доступ к водным объектам;
- определяют места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах общего водопользования;
- определяют участки рыбохозяйственных водных объектов или участков и прилегающей береговой полосы для осуществления любительского (спортивного) рыболовства;
- обеспечивают информирование населения об установленных ограничениях и запретах общего водопользования.
При отсутствии прямого доступа к водному объекту местными исполнительными органами устанавливается публичный сервитут.
Информация об ограничениях или запретах подлежит опубликованию в СМИ, на интернет-ресурсе госорганов и должна быть доступной к ознакомлению путем установления специальных информационных знаков вдоль берегов водных объектов.
На рыбохозяйственных водных объектах любительское (спортивное) рыболовство организовывается физическими и (или) юридическими лицами, которым предоставлено право ведения озерно-товарной хозяйственной деятельности на данном водном объекте.
При использовании водных объектов общего водопользования не допускаются:
- самовольная установка ограждений, шлагбаумов, запретительных знаков, иных средств ограничения доступа физических лиц к водным объектам;
- загрязнение и засорение водного объекта;
- мытье транспорта, стирка белья и купание животных в местах, предназначенных для купания;
- купание в местах, где выставлены специальные информационные знаки с предупреждающими или запрещающими надписями;
- самовольное снятие, повреждение или уничтожение специальных информационных знаков;
- хранение на территории горюче-смазочных материалов;
- осуществление заправки топливом, мойки и ремонта транспорта;
- оставлять на водных объектах и в непосредственной близости от них несовершеннолетних детей без присмотра взрослых.
Приказ вводится в действие с 28 июля 2025 года.