В Казахстане утвердили правила общего водопользования

Приказом и.о. министра водных ресурсов и ирригации от 11 июля 2025 года утверждены Типовыые правила общего водопользования, сообщает Zakon.kz.

Типовые правила определяют порядок осуществления физическими лицами общего водопользования на водных объектах общего пользования.

Общее водопользование осуществляется физическими лицами для удовлетворения личных потребностей в рекреации, туризме, любительском (спортивном) рыболовстве и иных формах досуга, не связанных с осуществлением хозяйственной или предпринимательской деятельности, а также водопоя сельскохозяйственных животных на пастбищах.

Специальное разрешение для осуществления общего водопользования не требуется.

Предусматривается, что местные исполнительные органы для реализации физическими лицами права общего водопользования:

обеспечивают беспрепятственный доступ к водным объектам;

определяют места для массового отдыха, туризма и спорта на водных объектах общего водопользования;

определяют участки рыбохозяйственных водных объектов или участков и прилегающей береговой полосы для осуществления любительского (спортивного) рыболовства;

обеспечивают информирование населения об установленных ограничениях и запретах общего водопользования.

При отсутствии прямого доступа к водному объекту местными исполнительными органами устанавливается публичный сервитут.

Информация об ограничениях или запретах подлежит опубликованию в СМИ, на интернет-ресурсе госорганов и должна быть доступной к ознакомлению путем установления специальных информационных знаков вдоль берегов водных объектов.

На рыбохозяйственных водных объектах любительское (спортивное) рыболовство организовывается физическими и (или) юридическими лицами, которым предоставлено право ведения озерно-товарной хозяйственной деятельности на данном водном объекте.

При использовании водных объектов общего водопользования не допускаются:

самовольная установка ограждений, шлагбаумов, запретительных знаков, иных средств ограничения доступа физических лиц к водным объектам;

загрязнение и засорение водного объекта;

мытье транспорта, стирка белья и купание животных в местах, предназначенных для купания;

купание в местах, где выставлены специальные информационные знаки с предупреждающими или запрещающими надписями;

самовольное снятие, повреждение или уничтожение специальных информационных знаков;

хранение на территории горюче-смазочных материалов;

осуществление заправки топливом, мойки и ремонта транспорта;

оставлять на водных объектах и в непосредственной близости от них несовершеннолетних детей без присмотра взрослых.

Приказ вводится в действие с 28 июля 2025 года.