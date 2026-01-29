Ведение госреестра НПА: внесены изменения

Министр юстиции приказом от 27 января 2026 года внес изменения в Правила ведения Государственного реестра нормативных правовых актов РК, Эталонного контрольного банка НПА, Инструкции по формированию Эталонного контрольного банка НПА, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что нормативные правовые акты президента РК, председателя Совета безопасности РК, Парламента РК и его палат, правительства, Конституционного суда РК и Верховного суда РК направляются государственными органами в Эталонный контрольный банк в электронном виде в течение 10 календарных дней со дня подписания на казахском и русском языках, удостоверенные электронной цифровой подписью лица, уполномоченного подписывать нормативные правовые акты.

Нормативные правовые приказы министров РК и иных руководителей центральных государственных органов, руководителей ведомств центральных государственных органов, нормативные правовые постановления Центральной избирательной комиссии РК, Высшей аудиторской палаты РК, Национального банка РК и иных центральных государственных органов, нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые постановления акиматов, нормативные правовые решения акимов и нормативные правовые постановления ревизионных комиссий, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции РК, направляются в Эталонный контрольный банк посредством информационной системы согласования проектов нормативных правовых актов (ИССП) в электронном виде на казахском и русском языках, автоматически в течение одного дня с момента их внесения в Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов.

В случае отсутствия доступа к ИССП нормативные правовые акты, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции РК, направляются государственными органами-разработчиками в Эталонный контрольный банк в электронном виде в течение 10 календарных дней со дня государственной регистрации на казахском и русском языках, удостоверенные электронной цифровой подписью лица, уполномоченного подписывать нормативные правовые акты.

Указывается, что при признании нормативного правового акта утратившим силу либо приостановлении его действия на определенный срок производятся соответствующие записи в Государственном реестре и отметка в электронном тексте нормативного правового акта, внесенного в Эталонный контрольный банк, о признании его утратившим силу либо приостановлении его действия со ссылкой на соответствующий нормативный правовой акт.

Приказ вводится в действие с 29 января 2026 года.