#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Народный бухгалтер
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
-2°
$
503.9
603.32
6.61
Право

Ведение госреестра НПА: внесены изменения

Ноутбук, работа за ноутбуком, дистанционная работа, работа на ноутбуке, удаленная работа, фриланс, цифровые документы, интернет, сеть, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 29.01.2026 14:29 Фото: pexels
Министр юстиции приказом от 27 января 2026 года внес изменения в Правила ведения Государственного реестра нормативных правовых актов РК, Эталонного контрольного банка НПА, Инструкции по формированию Эталонного контрольного банка НПА, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что нормативные правовые акты президента РК, председателя Совета безопасности РК, Парламента РК и его палат, правительства, Конституционного суда РК и Верховного суда РК направляются государственными органами в Эталонный контрольный банк в электронном виде в течение 10 календарных дней со дня подписания на казахском и русском языках, удостоверенные электронной цифровой подписью лица, уполномоченного подписывать нормативные правовые акты.

Нормативные правовые приказы министров РК и иных руководителей центральных государственных органов, руководителей ведомств центральных государственных органов, нормативные правовые постановления Центральной избирательной комиссии РК, Высшей аудиторской палаты РК, Национального банка РК и иных центральных государственных органов, нормативные правовые решения маслихатов, нормативные правовые постановления акиматов, нормативные правовые решения акимов и нормативные правовые постановления ревизионных комиссий, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции РК, направляются в Эталонный контрольный банк посредством информационной системы согласования проектов нормативных правовых актов (ИССП) в электронном виде на казахском и русском языках, автоматически в течение одного дня с момента их внесения в Реестр государственной регистрации нормативных правовых актов.

В случае отсутствия доступа к ИССП нормативные правовые акты, прошедшие государственную регистрацию в Министерстве юстиции РК, направляются государственными органами-разработчиками в Эталонный контрольный банк в электронном виде в течение 10 календарных дней со дня государственной регистрации на казахском и русском языках, удостоверенные электронной цифровой подписью лица, уполномоченного подписывать нормативные правовые акты.

Указывается, что при признании нормативного правового акта утратившим силу либо приостановлении его действия на определенный срок производятся соответствующие записи в Государственном реестре и отметка в электронном тексте нормативного правового акта, внесенного в Эталонный контрольный банк, о признании его утратившим силу либо приостановлении его действия со ссылкой на соответствующий нормативный правовой акт.

Приказ вводится в действие с 29 января 2026 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Читайте также
Ведение госреестра и Эталонного банка НПА: внесены изменения
14:14, 05 июня 2025
Ведение госреестра и Эталонного банка НПА: внесены изменения
Эталонный контрольный банк НПА будут вести по новым правилам
15:42, 14 июля 2023
Эталонный контрольный банк НПА будут вести по новым правилам
Ведение реестра опасной продукции: внесены изменения
14:18, 22 июля 2025
Ведение реестра опасной продукции: внесены изменения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
В России высоко оценили героическое поражение "Кайрата" от "Арсенала" в Лондоне
14:50, Сегодня
В России высоко оценили героическое поражение "Кайрата" от "Арсенала" в Лондоне
Победным матчболом Данилиной и Крунич наслаждается теннисный мир - видео
14:33, Сегодня
Победным матчболом Данилиной и Крунич наслаждается теннисный мир - видео
"Кошмар" Рахмонова расхвалил Ислама Махачева и пообещал победить дагестанца
14:10, Сегодня
"Кошмар" Рахмонова расхвалил Ислама Махачева и пообещал победить дагестанца
Разгром случился в единственном матче игрового дня чемпионата Казахстана по хоккею
13:47, Сегодня
Разгром случился в единственном матче игрового дня чемпионата Казахстана по хоккею
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: