Закон, справедливость и порядок: какие ценности закрепляет новая Конституция

Государственный советник Казахстана Ерлан Карин на пятом заседании Комиссии по конституционной реформе 29 января 2026 года детально рассказал о ключевых особенностях проекта новой Конституции, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Карин отметил, что, несмотря на масштабные правовые изменения, которые затрагивают 84% текста Основного закона, решающее значение имеет именно новое концептуальное содержание Конституции.

"Ярким подтверждением этого служит Преамбула. Речь идет не о легкой корректировке прежнего текста. Представленный на обсуждение Комиссии вариант подготовлен на основе обнародованных недавно программных тезисов президента, по своему смыслу и внутреннему духу это принципиально новая Преамбула", – сказал госсоветник.

Так, по его словам, в новой Преамбуле права и свободы человека впервые провозглашены в качестве основного приоритета государства. Единство и согласие, межэтническое и межконфессиональное согласие определены как фундамент государственности Казахстана.

"Такие принципы, как справедливость, закон и порядок, бережное отношение к природе, ставшие в последние годы неотъемлемой частью общественного сознания, впервые закрепляются на уровне Конституции", – подчеркнул Ерлан Карин.

По его словам, во вступительной части Конституции впервые четко обозначаются исторический путь и цивилизационные истоки казахстанской государственности.

"Одним словом, речь идет не об изменении отдельных предложений или знаков препинания. Новая Преамбула ясно определяет наши исторические корни как ценность, четко фиксирует ключевые принципы современного этапа развития и задает вектор в будущее", – указал государственный советник.

По его словам, в качестве центральной идеи нового текста Основного закона определены образование и наука, культура и инновации. По оценке Ерлана Карина, это принципиально важный поворот, подчеркивающий, что будущее государства определяется не минеральными ресурсами и природными богатствами, а человеческим капиталом и достижениями граждан.

Отметил он и то, что в тексте Конституции впервые закреплена норма о защите прав граждан в цифровой среде.

"Иными словами, на сегодняшний день защита персональных данных определяется как новый уровень защиты прав человека. Это показывает, что новый текст Конституции ориентирован на будущее. В этом смысле, полагаю, что в перспективе наш Основной закон может стать примером и ориентиром для других стран", – подчеркнул Ерлан Карин.

Еще одной ключевой особенностью нового текста Конституции, по его данным, является ориентация на права человека. В частности, права и свободы человека закреплены не только в новой Преамбуле, но и утверждены в качестве особого приоритета и смыслового стержня всей Конституции.

"Раздел о правах и свободах человека превратился не в простую совокупность деклараций, а в целостную систему, обеспеченную новыми правовыми механизмами и гарантиями. В частности, в новом тексте Конституции впервые закреплена специальная статья, посвященная адвокатуре и адвокатской деятельности, что является ответом на давний и обоснованный запрос адвокатского сообщества", – заявил он.

В проекте новой Конституции, подчеркнул государственный советник, также четко обозначены новые общественные ценности, отражающие глубинные изменения общественного сознания казахстанцев.

"Один из таких запросов общества – это четкое разграничение религии и государства. В новом тексте Конституции светский характер государства закреплен однозначно", – озвучил Ерлан Карин.

По его словам, еще одна новая норма утвердит светский характер системы образования и воспитания. Кроме того, впервые закрепляется положение о том, что брак – это добровольный и равноправный союз мужчины и женщины.

"Такое решение направлено на защиту традиционных ценностей на высшем правовом уровне. С другой стороны, оно усиливает защиту прав женщин, что является одним из актуальных социальных запросов в последние годы. При этом защита традиционных ценностей ни в коей мере не ограничивает права человека, напротив, гармонично сочетается с ними", – сказал государственный советник.

Как отметил Ерлан Карин, комплексным образом решается проблема устаревшего терминологического аппарата. Это связано с тем, что действующая Конституция была принята в 1995 году, когда Казахстан проходил этап сложного становления и во многом вобрал в себя терминологию, лексику и риторику тех лет. В пример он привел такие ранее использовавшиеся понятия, как "государственная безопасность", "телеграф", "сословная рознь", назвав их "очевидными анахронизмами".

"Никто не отрицает важную роль действующей Конституции в формировании государственности и историческом развитии Казахстана. Напротив, действующая Конституция дала большой импульс прогрессу нашей страны в прошедший период, стала основой достижений, с которыми мы пришли к сегодняшнему дню. Вместе с тем текст новой Конституции подчеркивает устоявшуюся государственность, сформировавшийся международный авторитет, четкий приоритет Казахстана на развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций, который уверенно смотрит в будущее. Одним словом, новый текст Конституции должен обозначать большие планы и амбиции нашей страны, устремленной только вперед", – заключил он.

29 января 2026 года на заседании Конституционной комиссии предложили рассмотреть вопрос о новой Конституции.