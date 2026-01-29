На заседании Конституционной комиссии предложили рассмотреть вопрос о новой Конституции

Председатель республиканской коллегии адвокатов Мади Мырзагараев во время заседания Комиссии по конституционной реформе 29 января 2026 года отметил важные поправки в Основной закон страны, передает корреспондент Zakon.kz.

Мади Мырзагараев отметил, что ранее казахстанцам был представлен проект поправок в Конституцию.

"Проект разработан с учетом мнений граждан и экспертного сообщества, в числе которых видные адвокаты и юристы. Внесенные поправки отвечают на все запросы общества и имеют прямое отношение к основным правам человека... Последние два дня мы активно обсуждали предлагаемые поправки. Вчера был представлен проект поправок: я их глубоко изучил и хочу отметить, что немало важных поправок – все они отвечают требованиям времени. И в этой связи здесь на заседании Конституционной комиссии предлагаю рассмотреть вопрос о новой Конституции", – заявил он.

Заместитель председателя Мажилиса Парламента Дания Еспаева отметила, что обсуждение выходит за рамки обычных корректив в действующий текст Конституции. Она напомнила, что в комиссию поступило более 2000 предложений, затрагивающих более половины действующих норм.

"Все предложения коллег, экспертов и граждан значимы и обоснованы, и их логика существенна, а количество велико! Теперь перед нами стоит задача, которая выходит за рамки правки или дополнения отдельных разделов Основного закона страны. Это не просто актуализация текста Конституции 1995 года к реалиям сегодняшнего дня, это глубокий пересмотр всей архитектуры государственного устройства, системы гарантии прав и свобод, механизмов взаимодействия институтов власти и общества. Такой уровень комплексных изменений органично выводит нас к необходимости нового текста, а не к серии фрагментарных поправок", – пояснила она.

По ее словам, эта логика также вытекает из ст. 26 Закона РК "О правовых актах", которая требует учитывать масштаб изменений нормативного документа.

"Закон прямо говорит, что при внесении изменений и дополнений в текст нормативно-правового акта в объеме, превышающем половину его текста, принимается новая редакция", – пояснила Дания Еспаева.

26 января 2026 года депутат Мажилиса Снежанна Имашева предложила уточнить в Конституции право на жизнь, свободу и личную тайну.