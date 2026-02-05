#Казахстан в сравнении
#Казахмыс
Право

Карин указал на различия между действующей Конституцией и проектом Основного закона

Государственный советник, Конституция, право , фото - Новости Zakon.kz от 05.02.2026 18:35 Фото: Telegram/consud.kz
Государственный советник и заместитель председателя комиссии Ерлан Карин на заседании Комиссии по конституционной реформе 5 февраля 2026 года высказался о различиях между действующей Конституцией и новым Основным законом, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Карин отметил, что ему поступает много обращений и предложений от казахстанцев в части Конституционной реформы.

"Граждане позитивно воспринимают проект новой Конституции. Это, безусловно, радует. Хочу выразить благодарность всем тем, кто поддерживает предлагаемые нормы. Но есть и те, кто предлагает оставить Конституцию 1995 года. И хотелось бы ответить и на эти запросы", – сказал он.

По его словам, основное новшество проекта Конституции заключается не только в содержании, но и в качестве формулировок. Для примера он перечислил несколько статьей действующего Основного закона.

"В п.1 статьи 13 Конституции 1995 года сказано: "Каждый имеет право на признание его правосубъектности и вправе защищать свои права и свободы всеми не противоречащими закону способами, включая необходимую оборону". Что из этого можно понять? Даже если я зачитаю эту статью не один, а несколько раз, ни читающий, ни слушающий ничего не поймет. Почему? Потому что при подготовке действующей Конституции был допущен ряд грубых ошибок", – добавил Карин.

По словам госсоветника, сложные и непонятные предложения и формулировки встречаются во многих статьях действующего Основного закона.

"Поэтому это не будет преувеличением – между старой Конституцией, принятой в 1995 году, и новой Конституцией существуют колоссальная разница с точки зрения содержания, принципов, новизны, языка и редакции. Текст новой Конституции смогут одинаково понять и принять и молодые, и пожилые. Это, я могу с уверенностью сказать, является большим преимуществом и особенностью новой Конституции", – подчеркнул Ерлан Карин.

Он заявил, что проект новой Конституции составлен не за несколько недель, как говорят некоторые в социальных сетях, а стал результатом работы нескольких месяцев.

"В октябре 2025 года через платформу eGov поступило на 15 страницах предложение от профессора Университета имени М. Нарикбаева Марата Ахмади. В документе он детально проанализировал текст действующей Конституции, указал на терминологические ошибки, а также ряд смысловых и понятийных неточностей. Его пригласили в Акорду для детального обсуждения выявленных им замечаний. Позже эти вопросы были рассмотрены с руководством университета, и в начале ноября при университете была организована специальная рабочая группа, куда были включены такие ученые-юристы, как Марат Ахмади, Нуржан Ешниязов, Абай Абылай и другие преподаватели и специалисты", – заявил Ерлан Карин.

Он добавил, что в начале декабря к рабочей группе также присоединились другие известные ученые, языковеды, представители государственных органов и сотрудники аппарата Парламента. В итоге, считает Ерлан Карин, текст проекта новой Конституции стал понятным, стилистически и грамматически правильным.

3 февраля 2026 года государственный советник Казахстана Ерлан Карин ответил на комментарии казахстанцев по поводу некоторых поправок в Основной закон страны.

Фото Оксана Даирова
Оксана Даирова
