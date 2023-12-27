Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Казахстанцы смогут менять условия микрокредита после просрочки

Казахстанцы получат возможность изменять условия договора займа микрокредитов после просрочки Фото: Zakon.kz
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило изменения и дополнения в Правила рассмотрения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита, сообщает Zakon.kz.

Проект постановления АРРФР предусматривает:

  • возможность подачи заемщиком заявления на изменение условий договора о предоставлении микрокредита в том числе посредством объектов информатизации (мобильное приложение, электронная почта и т.д.);
  • возможность обращения заемщика в МФО с заявлением на изменение условий договора займа по истечении 30 календарных дней с даты возникновения просрочки;
  • рассмотрение МФО заявления заемщика без установления требования единовременного погашения просроченной задолженности либо ее части;
  • утверждение единой формы отказа в изменении условий договора о предоставлении микрокредита;
  • обязанность МФО ежеквартально предоставлять в Агентство информацию о результатах рассмотрения заявлений заемщиков на изменение условий кредитования.

Также проект определяет, что недостижение между МФО и заемщиком взаимоприемлемого решения об изменении условий договора кредитования будет считаться отказом в урегулировании просроченной задолженности.

Так, вносится дополнение, что заемщик вправе по согласованию с микрофинансовой организацией самостоятельно погасить просроченную задолженность по договору о предоставлении микрокредита, либо ее часть до рассмотрения микрофинансовой организацией заявления.

При это заемщик может вносить свои предложения по изменению условий договора о предоставлении микрокредита.

При принятии микрофинансовой организацией и заемщиком решения о согласии с изменениями в условия договора о предоставлении микрокредита, порядок и сроки внесения изменений в условия договора о предоставлении микрокредита определяются внутренним документом микрофинансовой организации.

При этом срок внесения таких изменений не превышает 15 календарных дней со дня принятия такого решения микрофинансовой организацией.

Если же между микрофинансовой организацией и заемщиком не достигнуто соглашение в течение 30 календарных дней с даты получения предложения микрофинансовой организации по изменению условий договора о предоставлении микрокредита, то считается отказом в изменении условий договора о предоставлении микрокредита. Данный срок может быть продлен при наличии согласия микрофинансовой организации и заемщика.

При этом оговаривается, что при неосуществлении в течение 24 месяцев с момента возникновения просроченной задолженности по договору о предоставлении микрокредита процедуры по урегулированию задолженности на условиях, обеспечивающих снижение обязательства заемщика, в том числе полную отмену неустойки (штрафа, пени), уступка права (требования) коллекторскому агентству не допускается.

Также устанавливается, что микрофинансовая организация ежеквартально в срок не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляет в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций следующую информацию:

  • о рассмотренных заявлениях заемщиков-физических лиц, о внесении изменений в условия договора о предоставлении микрокредита;
  • о внесенных изменениях в условия договора о предоставлении микрокредита заемщиков-физических лиц;
  • о причинах отказа в изменении условий договора о предоставлении микрокредита заемщиков-физических лиц.

Материал по теме

Вниманию потребителей финансовых услуг: что надо знать при оформлении микрокредита

Документ размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 11 января.

Ранее мы рассказали, влияют ли микрокредиты на закредитованность казахстанцев.

Читайте также

курсы валют
Курсы валют в обменниках Казахстана на 27 декабря
Установлена ставка вознаграждения Фонда социального медстрахования
Установлена ставка комиссионного вознаграждения Фонда медстрахования на 2024 год
экономика, рост, прогнозы
Экономический рост: прогнозы для Казахстана в 2024 году
Лариса Черненко
АРРФР Открытые НПА Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Казахстанцам вновь "обещают" компенсации от 100 тысяч тенге
Токаев посетил ряд культурных объектов Санкт-Петербурга
Янтарную комнату, Петергоф и Павловский дворец посетил Токаев в Санкт-Петербурге
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
В Казахстане начали расследование в отношении Кселл, Тele2, Altel и Beeline
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: