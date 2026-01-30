Утверждены квалификационные требования к организациям по коллективному управлению правами
Фото: freepik
Министр юстиции приказом от 26 января 2026 года утвердил квалификационные требования к организациям по коллективному управлению правами, сообщает Zakon.kz.
К организации по коллективному управлению правами, претендующей на аккредитацию, предъявляются следующие требования:
- наличие не менее 500 членов организации по коллективному управлению правами, передавших ей имущественные права в сфере коллективного управления;
- осуществление деятельности в сфере коллективного управления имущественными правами не менее пяти лет с момента регистрации в качестве юридического лица;
- наличие подтвержденного опыта работы по распределению и выплате собранного вознаграждения не менее двадцати раз в сфере коллективного управления;
- наличие положительных отзывов о деятельности организации от авторов, пользователей, организаций, управляющих аналогичными имущественными правами в других государствах или международных конфедерациях;
- наличие не менее пяти действующих договоров о взаимном представительстве интересов с аналогичными организациями других государств по коллективному управлению правами в сфере коллективного управления;
- наличие подтверждающих документов о перечислении соответствующих сумм вознаграждения иностранным организациям по коллективному управлению правами, на основании действующих договоров о взаимном представительстве интересов за последние пять лет;
- надлежащее исполнение организацией обязанностей, предусмотренных статьями 46 и 47 Закона;
- отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за воспрепятствование должностным лицам органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, а также за невыполнение законных постановлений, предписаний и иных требований.
Приказ вводится в действие с 10 февраля 2026 года.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript