Право

Утверждены квалификационные требования к организациям по коллективному управлению правами

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровые документы , фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2026 10:27 Фото: freepik
Министр юстиции приказом от 26 января 2026 года утвердил квалификационные требования к организациям по коллективному управлению правами, сообщает Zakon.kz.

К организации по коллективному управлению правами, претендующей на аккредитацию, предъявляются следующие требования:

  • наличие не менее 500 членов организации по коллективному управлению правами, передавших ей имущественные права в сфере коллективного управления;
  • осуществление деятельности в сфере коллективного управления имущественными правами не менее пяти лет с момента регистрации в качестве юридического лица;
  • наличие подтвержденного опыта работы по распределению и выплате собранного вознаграждения не менее двадцати раз в сфере коллективного управления;
  • наличие положительных отзывов о деятельности организации от авторов, пользователей, организаций, управляющих аналогичными имущественными правами в других государствах или международных конфедерациях;
  • наличие не менее пяти действующих договоров о взаимном представительстве интересов с аналогичными организациями других государств по коллективному управлению правами в сфере коллективного управления;
  • наличие подтверждающих документов о перечислении соответствующих сумм вознаграждения иностранным организациям по коллективному управлению правами, на основании действующих договоров о взаимном представительстве интересов за последние пять лет;
  • надлежащее исполнение организацией обязанностей, предусмотренных статьями 46 и 47 Закона;
  • отсутствие фактов привлечения к административной ответственности за воспрепятствование должностным лицам органов государственного контроля и надзора в выполнении ими служебных обязанностей, а также за невыполнение законных постановлений, предписаний и иных требований. 

Приказ вводится в действие с 10 февраля 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
